Edilizia in crescita in Liguria nel 2025, assessore Scajola: “Frutto dell’unione tra investimenti e semplificazione normativa”

"Siamo di fronte all'ennesima conferma che il grande lavoro svolto in questi anni dalla Regione Liguria in materia di rigenerazione urbana ed edilizia sta portando i benefici auspicati". Si esprime così l'assessore regionale competente Marco Scajola nel commentare i dati sul 2025 pubblicati oggi dal centro studi di Confartigianato Liguria. Il report evidenzia come le costruzioni siano un settore in crescita e trainante per l'economia regionale.



"Con un saldo positivo di 112 imprese, su oltre 21.300 attive, il settore edilizio si conferma in crescita in pressoché tutto il territorio ligure, con gli apici delle province di Genova e Imperia - prosegue l'assessore Scajola - Dal 2015 a oggi in questo campo abbiamo affiancato a una costante semplificazione delle norme, basti pensare al Piano Casa e alla legge regionale 23 del 2018, una serie di investimenti economici senza precedenti. Tra edilizia residenziale pubblica e scolastica abbiamo stanziato sul territorio oltre 430 milioni di euro, a questi vanno aggiunti 182 interventi di rigenerazione urbana per un investimento complessivo di 46 milioni di euro e i tre maxi progetti Pinqua, risultati tra i migliori in Italia, di Marinella di Sarzana, Pigna di Sanremo e Genova Begato. Ringrazio Confartigianato per questa puntuale analisi e per il proficuo lavoro svolto in collaborazione con l'ente regionale. Proseguiremo sulla strada tracciata supportati da questi numeri positivi e dalla certezza che l'edilizia sia una settore trainante per l'economia ligure".