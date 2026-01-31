Notifiche di sanzioni a Ventimiglia, Martinetto: "Quante 'anomalie' e chi ne paga il prezzo?"

"Quante notifiche di sanzioni al Codice della Strada vengono dichiarate 'sconosciute' o 'irreperibili' a Ventimiglia? E soprattutto: una volta acquisita e controllata tutta la documentazione, nel caso in cui emergano probabili anomalie, l’Amministrazione comunale intende intervenire per chiarire e correggere le criticità?". È da queste domande che prende le mosse l’istanza di accesso agli atti presentata dal consigliere comunale di minoranza nella città di confine Nico Martinetto di Federazione Civica con Ventimiglia nel cuore, che punta i riflettori sulle modalità di gestione delle notifiche delle sanzioni amministrative affidate dal Comune a soggetti esterni, in particolare alla società Safety 21 S.p.A.

"Secondo quanto emerge dall’istanza, sarebbero numerose le notifiche che, anziché andare a buon fine, vengono restituite con esiti quali 'sconosciuto' o 'irreperibile'. Una prassi che, nei fatti, comporta la restituzione degli atti al Comune e la successiva rinotifica a cura del messo comunale, con un evidente aggravio di tempi, costi e utilizzo di risorse pubbliche. Una questione che non è solo teorica o amministrativa ma che ha ricadute concrete sui cittadini" - sottolinea Martinetto, che riferisce di aver subìto, in prima persona, una situazione paradossale: pur essendo nato e da sempre residente a Ventimiglia e comunque facilmente reperibile, si è visto dichiarare “sconosciuto” dal notificatore, al punto da dover recarsi personalmente presso l’Ufficio Messi del Comune per ritirare un atto giudiziario.

"Un episodio che solleva interrogativi non banali. Le attività di ricerca anagrafica vengono svolte correttamente? Vengono consultate le banche dati disponibili come ANPR o solo il PRA? E perché cittadini regolarmente residenti vengono indicati come irreperibili?" - afferma Martinetto - "L’istanza chiede l’accesso a una documentazione ampia e dettagliata: dal contratto di appalto con Safety 21 S.p.A. agli eventuali subappalti a soggetti terzi, fino ai report sulle notifiche riuscite e su quelle fallite. Viene, inoltre, richiesto di conoscere i costi sostenuti dal Comune per le rinotifiche effettuate dai messi comunali e se per tale servizio vengono richiesto l'importo di 5,88 euro per ciascuna notifica, come previsto dal D.M. 3 ottobre 2006. Non meno rilevante è la domanda sulle eventuali contestazioni o penali contrattuali: l’Amministrazione ha mai formalmente segnalato queste criticità al gestore del servizio? Sono state applicate penali in caso di disservizi? Oppure il costo delle inefficienze ricade interamente sulla collettività?".

"L’obiettivo dichiarato non è polemico ma di trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Una volta acquisiti tutti gli atti, la domanda finale resta inevitabile e politica nel senso più alto del termine: l’Amministrazione comunale di Ventimiglia intende intervenire per rivedere procedure, controlli e modalità di notifica, evitando che simili situazioni si ripetano ai danni dei cittadini e delle casse comunali?" - chiede Martinetto - "In un momento in cui ai cittadini viene giustamente richiesto il massimo rispetto delle regole e dei termini di legge, è legittimo pretendere che la stessa precisione, efficienza e correttezza vengano garantite anche dall’apparato amministrativo e dai soggetti incaricati di operare per conto del Comune. La trasparenza non è un atto ostile ma un dovere istituzionale. Per questo, una volta acquisita tutta la documentazione richiesta e fatte le giuste valutazioni la politica non potrà limitarsi a prenderne atto: dovrà assumersi la responsabilità di correggere e, se necessario, rivedere radicalmente le scelte fatte, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della legalità amministrativa. La domanda, allora, non è più se esistano criticità ma se l’Amministrazione avrà la volontà di affrontarle fino in fondo?".