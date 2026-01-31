Mercato annonario di Sanremo, rinviato il consiglio comunale: voto il 20 febbraio

Posticipato il consiglio comunale di Sanremo sul Mercato annonario: la decisione ultima dell'amministrazione è stata quella di rimandare l'assise di ulteriori dieci giorni così da permettere uno studio quanto più approfondito possibile del nuovo regolamento.

Sarà quindi il 20 febbraio la data in cui i consiglieri comunali di Sanremo saranno portati a votare sulle nuove norme che regoleranno il mercato: un aspetto molto delicato, che ha spinto quindi la poltica matuziana a prendersi alcuni giorni supplementari per poter comprendere al meglio tutti gli aspetti della pratica, dando anche la possibilità alle associazioni di categoria di poter fare lo stesso, in modo da favorire il dialogo con gli operatori del settore, permettendo anche di rilevare e intervenire su eventuali criticità da loro segnalate.

Qualche giorno in più di attesa quindi per sapere come si avvierà la rinascita della struttura, per uscire dalla fase di stasi in cui l'Annonario si è ormai arenato da anni, tra il caos delle concessioni e una mancata evoluzione della struttura che l'ha portata ad attraversare diversi disagi, testimoniati anche da chi frequenta quotidianamente il Mercato. Tra tre settimane il nuovo regolamento, con la speranza che possa finalmente cambiare qualcosa.