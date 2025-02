Sanremo, dalla teoria alla pratica: la mappa di "Tra palco e città" prende vita. In piazzale Vesco spunta il box di Radio Kiss Kiss (Foto)

A pochi giorni dall’inizio del 75° Festival di Sanremo, i lavori in città proseguono a ritmi sostenuti per garantire un’esperienza unica ai visitatori e agli appassionati. La trasformazione degli spazi simbolo della città sta entrando nel vivo, e le principali strutture del progetto “Tra palco e città” iniziano a prendere forma.

In piazza Borea d’Olmo è già visibile il glass che ospiterà il Prima e il Dopo Festival, diventato ormai un appuntamento iconico del doposerata sanremese. La struttura sarà il punto di incontro per artisti, giornalisti e ospiti speciali, garantendo un continuo dialogo tra palco e città. Intanto, in piazzale Vesco, prende forma il box dedicato a Radio Kiss Kiss, che promette momenti di musica e intrattenimento con il coinvolgimento del pubblico. Dopo il successo delle scorse edizioni, la radio è pronta a trasformare questo spazio in un vero e proprio show dal vivo.

In piazza Colombo, invece, il Suzuki Stage è ormai pronto ad accogliere le esibizioni live dei grandi artisti in programma dal 8 al 10 febbraio. Mancano solo pochi dettagli per completare questa struttura che sarà il cuore delle esibizioni all’aperto, collegato direttamente all’Ariston per regalare emozioni anche al pubblico in piazza.

Davanti al Teatro Ariston, fervono i preparativi per l'Eni Carpet, che sarà completato a breve e fungerà da passaggio ufficiale per artisti, ospiti e addetti ai lavori. Un tocco di eleganza che farà da sfondo a fotografie e riprese televisive, celebrando l’atmosfera unica del Festival.L'’innovativo Eni Carpet, caratterizzato da archi luminosi e giochi di luce. Qui, gli artisti saranno invitati a interagire con installazioni sonore e visive, in un’esperienza che unisce musica, tecnologia ed energia.

Con i lavori in stato avanzato, Sanremo si prepara a vivere una delle edizioni più spettacolari di sempre, grazie al contributo dei partner istituzionali e delle numerose realtà coinvolte. Il progetto “Tra palco e città” continua a crescere, trasformando ogni angolo della città in una celebrazione del Festival, tra performance musicali, installazioni artistiche e momenti di condivisione.