Sanremo: 4,05 milioni di euro incassati (+3,64% rispetto al 2024), il Casinò inizia il 2025 nel migliore dei modi

E’ iniziato sotto i migliori auspici il 2025 per il Casinò di Sanremo. Dopo il Capodanno da tutto esaurito, il ponte dell’Epifania che ha fatto riscontrare un buon afflusso di visitatori e la grande festa per i 120 anni della casa da Gioco, gennaio si è concluso con 4,05 milioni di incasso (+3,64% rispetto allo stesso periodo del 2024).

Bene le slot machines che hanno totalizzato 3,25 milioni con un aumento percentuale del 6,05% rispetto a gennaio scorso mentre i giochi tradizionali hanno totalizzato 779.000 euro, di cui 126.000 realizzati nella Poker Room.

“Dopo il risultato annuale premiante del 2024 a quota 51,7 milioni – ha detto il presidente Giancarlo Ghinamo insieme ai i consiglieri Sonia Balestra ed Eugenio Nocita - continua il trend positivo per la casa da gioco. Abbiamo riscontrato nel primo mese dell’anno la presenza di 16mila visitatori con un notevole incremento che rafforza l’interesse verso le proposte di intrattenimento aziendali. Abbiamo, inoltre, completato il programma dei primi grandi tornei che vedranno la nostra ‘Poker Room’ fortemente impegnata con eventi di livello internazionale a maggio e giugno oltre alle gare settimanali e mensili sempre apprezzate dai players provenienti da tutta Europa e soprattutto dalla vicina Francia. Già da dicembre abbiamo reso ancor più accattivante la proposta di svago dei Giochi Elettromeccanici con il rinnovamento di cinquanta slot. Le nuove macchinette propongono interessanti e coinvolgenti procedure di gioco e divertenti possibilità di centrare ricchi jackpot. Speriamo di soddisfare anche così le aspettative della nostra clientela, rendendo sempre più piacevoli i momenti trascorsi nelle nostre sale”.

“Abbiamo organizzato con le associazioni – proseguono - le scuole le istituzioni la festa per i nostri 120 anni con una settimana di eventi culminati con la cerimonia del 18 gennaio, riscontrando un’ampia partecipazione. Ora ci apprestiamo a vivere il periodo festivaliero, tra i più interessanti per la nostra azienda in quanto accogliamo i nostri migliori clienti. Il 9 febbraio torna al Roof Garden il ‘Welcome Party’ organizzato dalla Rai per festeggiare l’inizio del Festival. A teatro, inoltre, dal 13 al 15 febbraio si terrà il format ‘Guardami Oltre’ in collaborazione con Rai per il sociale. Continua il forte legame tra il Festival e la Casa da Gioco. I nostri visitatori potranno inoltre ammirare l’esposizione ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’ organizzata per i 120 anni del Casinò che prevede dal 7 febbraio una nuova sezione dedicata agli anni in cui abbiamo ospitato nel Salone delle feste la Kermesse canora dal 1951 al 1976”.

Il primo mese dell’anno 2025 si chiude in bellezza anche per le numerose vincite centrate. Nelle sale delle slot machines sono stati sbaragliati 100 jackpot (del valore superiore a 4.999 euro) per un montepremi complessivo di 994.854.