Taggia, pendolari esasperati: “Quaranta posti auto riservati alle Fs mentre noi non sappiamo dove parcheggiare”

Cresce il malcontento tra i pendolari che ogni giorno utilizzano la stazione ferroviaria di Taggia per raggiungere il posto di lavoro. Da mesi, raccontano, la situazione dei parcheggi è diventata sempre più critica, al punto da rendere difficile trovare posto non solo per l’auto, ma persino per lo scooter.

Al centro delle proteste ci sono i circa quaranta stalli riservati alle Ferrovie dello Stato, posti che – secondo gli utenti – rimangono per lo più vuoti e inutilizzati, in una stazione che peraltro non dispone né di biglietteria né di altri servizi. “Ci chiediamo che senso abbia riservare così tanti parcheggi al personale Fs. Non sarebbero sufficienti una dozzina di posti? E per quale personale, visto che qui non c’è alcun servizio attivo?” si domandano i pendolari.

La frustrazione aumenta quando, arrivando all’ultimo momento, qualcuno si arrischia a parcheggiare negli spazi riservati: il rischio è una multa da 200 euro, anche se gli stalli risultano completamente liberi. “È una situazione vergognosa – denunciano – e non è piacevole vedere tutti questi spazi inutilizzati mentre noi non sappiamo più dove lasciare il mezzo”.

I pendolari auspicano ora un intervento del Comune di Taggia, affinché si possa riequilibrare la distribuzione dei parcheggi e garantire un servizio più adeguato alle reali esigenze di chi utilizza quotidianamente la stazione.