Casa Sanremo diventa maggiorenne: emozioni, applausi e grandi novità per la 18ª edizione (Foto e video)

Commozione e applausi per l'inaugurazione della 18sima edizione di Casa Sanremo. Un compleanno che è stato occasione per ricordare i risultati raggiunti con passione e dedizione, tra innovazione lungimirante e una tradizione consolidata. Per celebrare questo importante anniversario, Casa Sanremo apre le sue porte alla Città per ben 15 giorni, dal 1° al 15 febbraio, con 2 settimane di eventi, focus, format, appuntamenti speciali, ospiti internazionali e grandi partnership.

L'intera presentazione ha visto sul palco un commosso Vincenzo Russolillo, accompagnato da Grazia Serra, che ha potuto festeggiare un compleanno importante, quello in cui la sua idea è diventata maggiorenne, attraverso molti anni in cui la strada fatta è stata molta.

Intervenuta in massa la cittadinanza e diverse emittanti locali e nazionali, oltre alle autorità politiche che hanno voluto portare un saluto.

"Saranno due settimane davvero dense - ha detto il sindaco Alessandro Mager - Ci sarà spazio per moltissime cose. Come amministrazione siamo molto contenti, verrò ancora nei prossimi giorni, così da vedere come l'area prende vita". A lui ha fatto eco l'assessore Alessandro Sindoni: "Vincenzo ha tenuto duro quando intorno all'Ariston non c'era nulla. Spero di godermi il Festival. Sarò presente ad accompagnarvi in queste giornate".

Anche la Regione ha voluto far sentire la sua vicinanza, con la presenza del vicepresidente Alessandro Piana e degli assessori Marco Scajola e Luca Lombardi.

"Buon compleanno a Casa Sanremo - ha detto il vicepresidente - Continuate ad aggiornarvi e come Regione non possiamo che farvi i complimenti". "Sempre bello essere qua . fa eco Scajola - Sanremo diventa capitale in questi giorni. La Regione è molto legata al Festival, perché permette di farla conoscere a tutto il mondo". Conclude Lombardi: "La Regione non poteva mancare. Con Vincenzo abbiamo una lunga. Quando è arrivato pensavamo fosse un pazzo (ride) ma ha investito molto bene. A breve si inizierà anche a vedere lo spot. Buon Festival a tutti!".

Un momento di particolare commozione è stato quando è stato trasmesso, tra le numerose clip celebrative, un messaggio registrato prima della sua scomparsa da Massimo Cotto, che è stato accolto con una vera e propria standing ovation da tutti i presenti.

Il title sponsor del 2025 è .BAZR, il social commerce che sta rivoluzionando lo shopping online, combinando live streaming e influencer marketing in un’unica app. Una soluzione innovativa che connette creator, brand e utenti in modo unico. Questa partnership rappresenta una scelta di marketing strategica, perfettamente in linea con il concept dell’edizione 2025.

Il momento conclusivo è stato affidato al taglio della torta, nel corso del quale è giunto anche il conduttore Carlo Conti, che non ha voluto mancare al taglio del nastro della seconda casa del Festival, facendo gli onori di casa e gli auguri per l'anniversario.