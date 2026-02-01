Sanremo sostiene i giovani artisti: contributo comunale al concorso scolastico su musica e Festival

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato una delibera con cui viene riconosciuto un contributo straordinario di 500 euro all’Istituto comprensivo Sanremo Ponente per l’organizzazione del concorso di Arte e Immagine dedicato al tema “La musica e il Festival di Sanremo”. L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo grado del Comune, ha l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti e rafforzare il legame tra i più giovani e uno degli elementi identitari della città: la musica e la tradizione del Festival. Gli studenti partecipanti sono chiamati a realizzare elaborati grafici capaci di interpretare, con sensibilità artistica personale, il rapporto tra musica e storia del Festival.

Il regolamento del concorso prevede premi per i primi tre classificati, sette menzioni speciali e l’esposizione di 80 elaborati selezionati in uno spazio espositivo comunale, valorizzando così il lavoro di un ampio numero di studenti. La decisione dell’Amministrazione si inserisce nelle linee programmatiche del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, che puntano sulla tutela dei giovani e sulla promozione di progetti educativi e culturali, nonché sulla valorizzazione di Sanremo Città della Musica.

Con questo sostegno, il Comune conferma la propria attenzione verso iniziative di alto valore educativo, culturale e sociale, riconoscendo nella scuola e nei giovani un motore fondamentale per la crescita e la diffusione della cultura sul territorio.