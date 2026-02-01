Il Partito Democratico di Imperia esprime solidarietà al vicesindaco Quesada dopo le minacce ricevute

La Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Imperia interviene con fermezza sulla vicenda che ha coinvolto il vicesindaco di Vallecrosia, Cristian Quesada, esprimendo «sdegno» per quanto emerso dagli organi di stampa. Il PD manifesta piena solidarietà e vicinanza al proprio iscritto per le gravi minacce ricevute, definendo l’episodio un segnale preoccupante del crescente imbarbarimento del confronto politico.

Il partito sottolinea come sia «inaccettabile» che un amministratore venga attaccato con toni e modalità fuori controllo, evidenziando inoltre la particolare gravità del fatto che tali minacce provengano da una persona che in passato ha ricoperto incarichi amministrativi. La Segreteria sostiene la decisione di Quesada di rivolgersi alla magistratura, ritenendola un passo necessario per tutelare la propria onorabilità, la sicurezza personale e quella dei suoi familiari.