Fratelli d’Italia di Sanremo esprime solidarietà alle Forze dell’Ordine dopo gli scontri di Torino

Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio, unitamente al Direttivo, esprime la più ferma e convinta solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine per il grave e inaccettabile attacco subito nella giornata di ieri a Torino.

"Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza organizzata - spiega - messo in atto da soggetti riconducibili all’area dei centri sociali, che agiscono sistematicamente al di fuori della legalità, colpendo chi ogni giorno garantisce sicurezza, ordine e rispetto delle istituzioni.

Fratelli d’Italia Sanremo ribadisce con forza che non può esservi alcuna tolleranza verso chi utilizza la violenza come strumento politico e verso chi attacca lo Stato e i suoi rappresentanti. È necessario difendere senza ambiguità il lavoro delle Forze dell’Ordine e assicurare pene certe per chi si rende responsabile di simili atti criminali.

Il nostro sostegno alle Forze dell’Ordine è totale e convinto, così come il nostro impegno per la tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini e del rispetto delle regole, valori imprescindibili per una società libera".