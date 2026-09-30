Cinema a Sanremo, la programmazione dall’1 al 7 ottobre: film e orari nelle sale cittadine

Dal 1° al 7 ottobre, i cinema di Sanremo propongono una nuova settimana di programmazione con un calendario di proiezioni distribuite tra Ariston, Ritz, Roof, Cinema Centrale e Cinema Tabarin.

All’Ariston è in programma Digger, con spettacoli alle 17, alle 19.15 e alle 21.30 dall’1 al 7 ottobre. La proiezione è sospesa il 2 ottobre. Al Ritz sarà invece proposto Heart of the Beast, con spettacoli alle 17, alle 19 e alle 21 dall’1 al 7 ottobre. Dal 7 ottobre, alle 21, è inoltre in programma Queen Budapest.

Al Roof 1 sarà proiettato Verity alle 16.30, 18.45 e 21 dall’1 al 7 ottobre. Il 2 ottobre sono previsti anche Digger alle 19.15 e alle 21.30, mentre Verity sarà proiettato alle 16.30.

Il Roof 2 propone L’Isola dei ricordi alle 17 e alle 19 dall’1 al 7 ottobre, mentre Maigret – L’amore e la morte sarà in programma alle 19.15 e alle 21.15.

Al Roof 3 sono previsti Onslaught – Assalto finale alle 17.15 e alle 21.30 e Beast alle 19.15, tutti dall’1 al 7 ottobre.

Al Roof 4 sarà proposto La città dei vivi con spettacoli alle 16.45, alle 19 e alle 21.30 dall’1 al 7 ottobre.

Al Cinema Centrale è in programma Quasi vera, con proiezioni alle 17, alle 19 e alle 21 dall’1 al 7 ottobre.

Il Cinema Tabarin propone invece Nessun dolore alle 16.30 e alle 18.30 e Odissea alle 20.30, entrambi dall’1 al 7 ottobre.

Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto intero è di 9 euro e quello ridotto di 7 euro in tutte le sale. Per l’Ariston il prezzo è di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto. La formula Cinema Revolution è prevista esclusivamente al Roof 4, al prezzo di 3,50 euro.

Il martedì il biglietto è di 6 euro in tutte le sale e di 7 euro per la sala Ariston.

La programmazione completa e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ariston:

https://aristonsanremo.com/programmazione-settimanale/.