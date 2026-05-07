Prevista pioggia per la prossima domenica a Sanremo: rinviata per maltempo la Baby Maratona

Cambio di programma per la Baby Maratona che a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 10 maggio è stata rinviata a domenica 17 maggio. La manifestazione, attesa da numerose famiglie e bambini, si svolgerà quindi una settimana più tardi rispetto alla data inizialmente prevista, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’iniziativa in piena sicurezza e in condizioni climatiche favorevoli.

L’atteso appuntamento dedicato ai più piccoli, si svolgerà sempre alla pista di atletica con il seguente programma:

dalle ore 8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette e gadget

ore 10.00: inizio manifestazione

Organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, la “Baby Maratona” (12° memorial “Lino Bottini”) è rivolta ai piccoli atleti nati dal 2015 al 2023 e prevede anche la "Maratonina delle Mamme" (22ª edizione) e la "Maratonina dei Papà" (24ª edizione). Premio alla scuola con maggior numero di iscritti.

“La Baby Maratona – dichiara l’assessore Sindoni - è organizzata proprio in occasione della Festa della Mamma: un omaggio a tutte le mamme, che avranno così l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dello sport e del benessere con i propri figli. Il valore di questo evento risiede nella capacità di trasformarsi in divertimento per le famiglie, in un’atmosfera di festa e spensieratezza. Un traguardo che non potremo raggiungere senza il contributo fondamentale degli sponsor, ai quali rivolgo un ringraziamento per continuare a credere in questo progetto. Con il loro supporto, e con il prezioso lavoro dell’ufficio turismo, possiamo regalare una giornata di sorrisi e condivisione. Auguri alle mamme e buona corsa a tutti!"

Per informazioni sulla “Baby Maratona” contattare i numeri: 0184/580410 - 414 o 338/6592058