“L’adesione del Comune di Sanremo alla Settimana Nazionale della Celiachia rappresenta un atto concreto di attenzione verso le nuove generazioni. L’iniziativa prevede la somministrazione di un pasto unico senza glutine in tutte le mense delle scuole dell’infanzia e primarie. Il nostro obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sulla celiachia fin dalla tenera età, trasformando la mensa in un luogo di inclusione dove la sicurezza alimentare incontra il piacere di stare insieme, senza esclusioni. Ringrazio gli insegnanti, la nutrizionista Beatrice D'Ambrosio e gli uffici comunali per aver organizzato questo bel progetto”.

Così il vicesindaco Fulvio Fellegara a proposito dell’iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme” attraverso cui il Comune di Sanremo aderisce alla “Settimana Nazionale della Celiachia”.

Lunedì 11 maggio verrà quindi somministrato un pasto senza glutine così composto: risotto allo zafferano, formaggio Asiago, carote all’olio e frutta fresca.

L’iniziativa viene svolta in collaborazione con l'AIC (Associazione Italiana Celiachia) e Camst.

Agli studenti verranno poi consegnati materiale informativo sulla celiachia e alcune schede di gioco dedicate.