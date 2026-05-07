SanremoCasa 2026, quest'estate il Palafiori diventa la capitale del benessere tra design, relax e living d’autore

Sanremo si prepara a inaugurare un nuovo, prestigioso capitolo della sua stagione estiva. Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, il Palafiori aprirà le porte a 'SanremoCasa', l’evento espositivo che trasformerà la città nella capitale del “Bel Vivere”. Il progetto nasce da una sinergia d’eccezione: l’esperienza di Gruppo Eventi, che ha ideato e organizza Casa Sanremo, e la professionalità di Master Sanremo, già punto di riferimento nel settore con il salone dell’accoglienza professionale Master Expo.

Offrendo ai visitatori un percorso che unisce design, relax e bellezza. L’evento è pensato per chi vuole trasformare la propria casa in un luogo di benessere, proponendo soluzioni concrete per vivere meglio gli spazi quotidiani. Cosa aspettarci da 'SanremoCasa 2026'?

- Consulenze d’autore: interior designer, architetti, artigiani e professionisti del settore saranno a disposizione per consulenze gratuite, offrendo risposte su misura e ispirazioni per ogni esigenza.

- Offerte esclusive: accesso a promozioni speciali, prodotti e servizi unici presentati dai migliori espositori del settore.

- Programma eventi: un ricco calendario di incontri, talk con esperti e workshop accompagnerà le giornate del salone, rendendolo un appuntamento dinamico e coinvolgente.

“Vogliamo che 'SanremoCasa' sia un’esperienza da vivere, non solo un luogo da visitare. È un progetto dove le idee prendono forma grazie all’incontro tra i grandi professionisti e chi cerca la soluzione perfetta per la propria casa”: hanno dichiarato gli organizzatori. L’appuntamento è, dunque, al Palafiori di Sanremo, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, per scoprire che vivere bene significa abitare meglio.