La scuola primaria di Santo Stefano al Mare rinnova il percorso per la Bandiera Verde FEE (Foto)

La scuola primaria di Santo Stefano al Mare conferma anche per quest’anno il proprio impegno nel percorso educativo finalizzato all’ottenimento della prestigiosa “Bandiera Verde” della FEE (Foundation for Environmental Education), riconoscimento che promuove la diffusione di buone pratiche legate alla salute, al benessere e alla sostenibilità ambientale tra le giovani generazioni.

L’istituto, tra i primi della provincia di Imperia ad aver ottenuto questo importante riconoscimento nel 2017, ha già conquistato otto Bandiere Verdi consecutive, consolidando negli anni una progettualità educativa capace di coniugare attività motoria, corretta alimentazione, educazione ambientale e benessere psicofisico.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere sani e corretti stili di vita attraverso percorsi didattici dedicati all’educazione alimentare, alla pratica sportiva e alla consapevolezza dell’importanza dell’equilibrio tra salute fisica, mentale e sociale. Gli insegnanti hanno sviluppato attività formative mirate a sensibilizzare gli alunni sull’importanza di una nutrizione equilibrata, sulla conoscenza dei principi nutritivi degli alimenti e sul legame tra alimentazione, attività fisica e qualità della vita.

Nel corso dell’anno scolastico, ogni classe ha affrontato il tema con percorsi differenziati in base all’età degli alunni. Le attività hanno spaziato dall’educazione alimentare ai laboratori pratici, dalla promozione della mobilità sostenibile alla valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, fino all’approfondimento dei temi della biodiversità e della tutela ambientale.

Importante anche la collaborazione con le associazioni sportive del territorio – tennis, pallavolo, pallacanestro e baseball – e l’adesione al progetto CONI “Scuola Kids”, per incentivare la pratica sportiva e l’attività all’aria aperta come strumenti fondamentali per la salvaguardia della salute.

Tra le iniziative previste entro la fine dell’anno scolastico figura anche l’organizzazione delle “Olimpiadi di Santo Stefano al Mare”, una giornata dedicata al gioco e allo sport che coinvolgerà studenti e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la socialità, il movimento e la vita all’aria aperta.

Il progetto Bandiera Verde si conferma così un’esperienza educativa completa e partecipata, capace di coinvolgere scuola, famiglie, istituzioni e territorio in un percorso comune di crescita, responsabilità e attenzione verso il benessere delle nuove generazioni.