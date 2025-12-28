Bordighera, un albero di Natale all'uncinetto e "La via dei presepi" animano il centro storico (Foto e video)

Un albero di Natale all'uncinetto e "La via dei presepi" animano il centro storico di Bordighera nelle festività natalizie.

Fino al 6 gennaio cittadini e turisti potranno, infatti, ammirare l'albero di Natale realizzato da più di mille mattonelle di lana colorata fatte all'uncinetto e poi cucite insieme e il diorama presepiale, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, realizzato con tanta pazienza e innumerevoli ore di lavoro utilizzando materiali di riciclo, legna, sughero, corteccia, fogliame, radici, fiori, laterizi, polistirolo, carta e cartone. Si possono trovare una quarantina di statuine in terracotta dipinte a mano, realizzate a Napoli, e poi rivestite con cura con i vestiti tipici bordigotti. San Giuseppe, per esempio, indossa i vestiti dei pescatori mentre un passante legge una copia del 'Journal de Bordighera', periodico edito tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. In un angolo è stato riprodotto, con fasci di luci Led, uno dei tanti bellissimi tramonti che rendono famosa Bordighera. E' stato, inoltre, rappresentato il centro storico con la sua piazza e le botteghe che per decenni sono state il pilastro della vita del borgo: alimentare, macellerie, salumeria, carretti di pesce, sartorie, mercerie, barbieri, parrucchiere, bottega del maestro liutaio, farmacia, tabaccheria edicola, locali di ristoro e attività ricettive.

Un'iniziativa, messa in atto dall’associazione A Pria Presiuza per abbellire e rendere più accogliente la città alta nelle festività natalizie, che fa parte del progetto Luci e colori dell’Inverno a Bordighera con il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria. Un invito a scoprire la tradizione, a passeggiare tra le vie illuminate, dove ogni angolo diventa scenografia, e a vivere la città nel periodo più magico dell’anno.