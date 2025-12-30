Ventimiglia, tutto pronto per il Capodanno in piazza: spunta il palco nel parcheggio dell'ex Gil (Foto)

Ventimiglia è pronta per il Capodanno in piazza. E' stato, infatti, completato il montaggio del palco nel parcheggio dell'ex Gil in vista della grande festa organizzata dall'Amministrazione Di Muro per dire addio al 2025 e dare il benvenuto al 2026.

E' prevista, nella città di confine, una grande festa in piazza per il veglione di Capodanno, pensata per coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera di musica, spettacolo e condivisione. Un allestimento straordinario, curato nei minimi dettagli, per il quale l’Amministrazione comunale ringrazia "Vama Service per l’ottimo lavoro svolto, la professionalità e la collaborazione dimostrata in tutte le fasi organizzative". Questa mattina si è, inoltre, riunita la commissione di vigilanza che ha effettuato i sopralluoghi necessari dando il via libera allo svolgimento dell’evento in piena sicurezza.

Il programma della serata prevede l’apertura dei cancelli alle 19. Alle 20 prenderà il via la prima parte dinamica della serata con i presentatori Elli Vincente e Diego Cajelli, che accompagneranno il pubblico fino ai saluti istituzionali del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e dell’assessore alle Manifestazioni Serena Calcopietro. Durante la serata è, anche, previsto un collegamento speciale con il comune di Limone Piemonte, un momento simbolico che rafforza il legame tra le due città alla luce del gemellaggio recentemente siglato.

Seguirà una pausa gastronomica con food truck e stand appositamente allestiti per l’evento, per consentire al pubblico di vivere la serata in modo completo e conviviale. Il momento centrale della manifestazione è fissato per le 22.15 con l’attesissimo spettacolo del celebre cabarettista di Zelig Paolo Migone, che porterà in scena “Completamente spettinato”, uno show capace di coniugare ironia, riflessione e comicità d’autore. A seguire, il concerto live della band “80 voglia di 90 e 2000” accompagnerà il pubblico fino al countdown finale di mezzanotte. Dopo il brindisi di inizio anno, la festa proseguirà con musica, concerto e dj set disco party fino alle 2. L’Amministrazione comunale invita "tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi per chiudere insieme il 2025 in bellezza e iniziare ancora meglio il nuovo anno".

Per motivi di sicurezza il perimetro intorno alla Gil sarà interdetto al traffico e alla sosta dalle 18. In particolare, i divieti riguarderanno via Chiappori, da via Veneto alla passeggiata Oberdan, e la passeggiata Oberdan, da via Chiappori a via Giovanni XXIII. Il tratto di passeggiata Oberdan compreso tra via Chiappori e via Milite Ignoto sarà interdetto al traffico ma sarà consentita la sosta dei veicoli.