Ventimiglia, festa patronale della Cappellania alle Gallardi (Foto)

Festa patronale della Cappellania alle Gallardi a Ventimiglia. La comunità si è riunita nel giorno della solennità dell'Immacolata Concezione per un importante appuntamento di fede e devozione per tutta la chiesa.

Anche quest’anno gli abitanti delle ex caserme, il grande condominio di via Gallardi, si sono, infatti, mobilitati per vivere un giorno denso di avvenimenti. E' stata celebrata, da don Gerard, la santa messa solenne presso la cappella dedicata all’Immacolata, si è poi svolto un pranzo condiviso e, infine, si è tenuta, nel pomeriggio, la processione.

Una tradizione importante che anche quest'anno ha rafforzato il senso di comunità e di appartenenza.