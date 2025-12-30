Sanremo strapiena per Capodanno: città presa d'assalto, mercato affollato, parcheggi completi e attesa per lo show (Foto)

Che Sanremo sarebbe stata strapiena per il Capodanno era noto da tempo, con il ‘sold out’ degli alberghi e le previsioni favorevoli ma, ormai da sabato la città è letteralmente presa d’assalto dai turisti ed oggi, con il mercato ambulante ed un sole primaverile (ma con temperature comunque frescoline), è difficile muoversi in centro.

Mentre sul porto vengono terminati gli allestimenti luminosi ed audio per il doppio spettacolo previsto domani sera con droni (alle 23) e fuochi (alle 24), i locali sono presi letteralmente d’assalto. Difficilissimo trovare un parcheggio con i due centrali (Palafiori e Medaglie d’Oro) con le auto in coda davanti ai cartelli ‘completo’. Mercato ambulante che vede presenze superiori a qualsiasi sabato, con molti residenti e proprietari delle seconde case che effettuano gli ultimi acquisti per il cenone casalingo mentre è praticamente impossibile trovare un tavolo al ristorante per domani sera, in occasione del cenone. Anche in questa giornata ristoranti e bar pieni in tutto il centro a garantire gli ottimi affari dei commercianti.

Una vigilia di San Silvestro scoppiettante, quindi, per la città dei fiori, che vivrà uno dei Capodanno più interessanti sul piano turistico degli ultimi anni. L’unico neo riguarda sicuramente le code infinite a cui sono sottoposti residenti e turisti, anche se il bel tempo, lo shopping e le passeggiate sul lungomare fanno dimenticare lo stress stradale.