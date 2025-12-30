Airole, la Giunta approva il ricorso al TAR contro la Prefettura sulla segreteria comunale

La Giunta comunale di Airole ha approvato all’unanimità una delibera con cui conferisce mandato al Comune di Quiliano, capofila della convenzione di segreteria, per presentare ricorso al TAR della Liguria contro alcuni provvedimenti della Prefettura di Genova. La decisione è stata assunta nella seduta del 6 novembre scorso, presieduta dal sindaco Andrea Molinari.

Al centro della vicenda vi è la proroga della convenzione di segreteria comunale che coinvolge i Comuni di Quiliano, Airole, Castel Vittorio e Olivetta San Michele. Secondo le amministrazioni interessate, la Prefettura avrebbe illegittimamente ritenuto scaduta la precedente convenzione al 1° ottobre 2025, nonostante i Consigli comunali avessero approvato una proroga fino al 30 settembre 2028 senza modifiche sostanziali all’accordo. La Giunta di Airole ritiene che le determinazioni prefettizie possano arrecare gravi pregiudizi economici, gestionali e istituzionali agli enti coinvolti e ha quindi condiviso l’azione amministrativa del Comune di Quiliano, autorizzandolo ad affidare l’incarico a un legale esterno per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Le spese legali saranno ripartite tra i Comuni aderenti alla convenzione secondo i criteri già previsti dall’accordo in vigore.