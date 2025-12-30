Pedaggi autostradali in aumento dal 2026: tornare a Sanremo costerà di più, ma non su tutta la rete

Dal 1° gennaio 2026 scatteranno gli aumenti dei pedaggi autostradali in tutta Italia, ma per chi viaggia verso Sanremo e la provincia di Imperia l’impatto sarà solo parziale. L’adeguamento tariffario, pari all’1,5%, è legato all’inflazione programmata ed è stato stabilito dall’Autorità di regolazione dei trasporti dopo le recenti decisioni della Corte Costituzionale, che hanno di fatto impedito al governo di prorogare il blocco degli aumenti.

Per la Riviera di Ponente, però, la notizia principale è un’altra: sulla A10 Genova–Ventimiglia non sono previsti aumenti. La tratta, gestita dalla società Concessioni del Tirreno, rientra infatti tra quelle per cui, essendo in vigenza di periodo regolatorio, non sono consentite variazioni tariffarie in base agli atti convenzionali attualmente in vigore. Un elemento che tutela pendolari, lavoratori fuori sede e turisti diretti a Sanremo e nell’estremo Ponente ligure. Gli aumenti interesseranno invece le altre direttrici autostradali del Nord Italia per le quali è in corso l’aggiornamento dei Piani economico-finanziari. Questo significa che chi rientra a Sanremo da Milano, Torino o da altre città, utilizzando tratte come A4, A21 o A26, dovrà comunque mettere in conto un rincaro, seppur contenuto, sui pedaggi percorsi prima di immettersi sulla A10.

Secondo quanto spiegato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’esecutivo non ha più margini di intervento. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittime le norme che rinviavano gli aumenti, ritenendole in contrasto con i principi di libertà d’impresa e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione. Per la provincia di Imperia, dunque, l’impatto sarà limitato ma non nullo. L’assenza di rincari sulla A10 rappresenta un elemento di sollievo, ma l’aumento sulle tratte di accesso alla Liguria rischia comunque di pesare sui costi complessivi di chi viaggia spesso verso la Riviera, in un contesto già segnato da cantieri, rallentamenti e tempi di percorrenza elevati.

Dal 2026, quindi, per molti automobilisti il viaggio verso Sanremo non sarà più caro sulla costa, ma potrebbe costarlo di più prima ancora di arrivarci.