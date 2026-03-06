Campo Zaccari, lavori alla pista di atletica: sopralluogo del sindaco di Vallecrosia Fabio Perri (Foto)

Sopralluogo del sindaco di Vallecrosia Fabio Perri al complesso sportivo Raul Zaccari a Camporosso per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto. Durante la visita, avvenuta ieri, l’attenzione si è concentrata sulla fase di tracciatura delle linee che delimitano le corsie della nuova pista di atletica: un passaggio tecnico che rappresenta simbolicamente il traguardo di un percorso lungo oltre 30 anni.

Un’opera attesa da tante generazioni che oggi, finalmente, sta diventando realtà. "L’intervento rientra nel primo lotto di lavori, ormai prossimo al completamento, finanziato grazie al contributo della Regione Liguria" - ricorda il sindaco Fabio Perri - "Un risultato reso possibile dall’interessamento del consigliere regionale Veronica Russo, sostenuta dal consigliere regionale Enrico Ioculano, e dalla decisione finale di finanziamento dell’assessore regionale Simona Ferro, che hanno creduto concretamente in questo progetto strategico per il territorio".

Sono quasi conclusi i lavori alla pista di atletica. "Finalmente vi sarà una nuova pista di atletica che darà un futuro agli oltre 500 ragazzi appartenenti alle associazioni sportive presenti sul territorio e non solo. Un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale che rappresenta un punto di partenza per la crescita sportiva, educativa e sociale di centinaia di giovani atleti" - sottolinea il primo cittadino - "Il complesso sportivo rappresenta un investimento fondamentale non solo per il Comune ma per l’intero comprensorio. In sinergia con i comuni di Camporosso, Bordighera e Ventimiglia, si sta portando avanti un percorso condiviso volto a valorizzare la struttura e a promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e aggregazione".

La comunità sportiva attendono con ansia l'inaugurazione. "Siamo ormai vicini al completamento di un’opera attesa da oltre trent’anni" - dichiara il sindaco Perri - "Oggi non stiamo semplicemente ultimando un impianto sportivo ma stiamo restituendo al territorio una promessa mantenuta. Questo è solo il primo lotto: ancora molto c’è da fare e continueremo a lavorare con determinazione per ottenere ulteriori finanziamenti necessari a completare e potenziare l’intero complesso. Quello che per anni è sembrato un sogno, oggi è realtà. Una realtà costruita con impegno, collaborazione istituzionale e visione per il futuro. Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori informazioni in merito alla data della cerimonia inaugurale, evento particolarmente atteso da tutta la comunità".