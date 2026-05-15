Ospedaletti proroga il bando per Cala Paramari: offerte entro il 15 giugno per la concessione della spiaggia

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle offerte relative all’affidamento in concessione della spiaggia libera attrezzata “Cala Paramari”. La decisione è stata assunta ieri dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio Patrimonio attraverso la determina n. 33 del 14 maggio 2026, firmata dal responsabile del servizio, il dottor Marcello Prata.

Il nuovo termine ultimo per partecipare alla procedura è stato fissato alle 12 di lunedì 15 giugno, con una proroga di ulteriori 30 giorni rispetto alla precedente scadenza del 14 maggio. Alla base della decisione, come spiegato nella determina, vi sono le osservazioni emerse durante i sopralluoghi effettuati dagli operatori economici interessati. Secondo quanto riportato dal Comune, gli adempimenti richiesti per partecipare alla gara presentano “un’elevata complessità tecnica” non compatibile con i tempi inizialmente previsti. L’obiettivo della proroga è quindi quello di garantire “la massima partecipazione degli operatori economici e promuovere una più ampia concorrenza”.

La procedura riguarda il Lotto B denominato “Cala Paramari”, spiaggia libera attrezzata situata a levante del piazzale adiacente al ristorante Biblos. Il bando prevede una concessione della durata di cinque anni più cinque, con possibile estensione fino ad ulteriori cinque anni sulla base dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario. Il valore complessivo della concessione è stato stimato in 1,6 milioni di euro. L’affidamento sarà effettuato tramite procedura aperta sulla piattaforma Sintel di Aria Spa, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra gli interventi obbligatori previsti nel progetto figurano anche due nuove rampe per l’accesso ai disabili, inserite per migliorare l’accessibilità dell’arenile.

Il Comune ha inoltre confermato i requisiti richiesti ai partecipanti: iscrizione alla Camera di Commercio e comprovata esperienza nella gestione di attività analoghe, come stabilimenti balneari, strutture ricettive o servizi di somministrazione di alimenti e bevande.