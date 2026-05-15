Triora, il PNRR Borghi rilancia l’entroterra: “Un modello di sviluppo per la Liguria”

Triora guarda al futuro puntando sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico e sociale. Nella giornata di oggi l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha partecipato all’incontro organizzato dal Comune dedicato alla presentazione dei progetti realizzati grazie ai fondi del PNRR nell’ambito del Bando Borghi.

Gli interventi, per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, hanno interessato diverse aree strategiche del paese, con opere finalizzate al miglioramento della qualità urbana e all’incremento dell’attrattività del borgo.

Tra i principali lavori realizzati figurano la riqualificazione di via Roma, di piazzale Loreto e dell’area camper, oltre al recupero dell’ex canonica trasformata in foresteria comunale con spazi destinati anche a uno sportello medico e ad attività sociali e promozionali dedicate al territorio.

“Il PNRR Borghi rappresenta una straordinaria opportunità per i piccoli Comuni e per l’entroterra ligure, perché permette di investire non solo sul recupero fisico dei luoghi, ma anche sulla loro capacità di attrarre nuove opportunità culturali e sociali”, ha dichiarato l’assessore Marco Scajola.

L’esponente regionale ha inoltre ricordato gli investimenti già realizzati da Regione Liguria a Triora negli ultimi anni nell’ambito della rigenerazione urbana: dalla riqualificazione dell’area della Cabotina, finanziata nel 2021, agli interventi su Monesi di Triora, fino al recente finanziamento per il recupero del castello.

“Parliamo complessivamente di circa un milione di euro di investimenti regionali in questo Comune”, ha sottolineato Scajola. “Dal 2021 a oggi Regione Liguria ha finanziato 212 interventi di rigenerazione urbana per 58 milioni di euro, di cui 90 in provincia di Imperia per 29 milioni. Il 70% delle risorse è stato destinato all’entroterra e ai piccoli Comuni”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, che ha evidenziato il rispetto dei tempi previsti dal PNRR e l’importanza degli interventi per il rilancio del borgo.

“Siamo in linea con i tempi del PNRR e concluderemo in anticipo il nostro progetto diffuso rispetto alla scadenza di fine giugno”, ha spiegato il primo cittadino. “Abbiamo rifatto la via principale del paese, piazzale Loreto e la foresteria. Unire questi interventi a quelli sostenuti dalla Regione significa dare nuovo slancio e nuove opportunità al nostro bellissimo borgo”.