L’AS Monaco ringrazia Sanremo tramite la Virtus: consegnata all’assessore Sindoni la maglia celebrativa

Questa mattina l'AS Monaco, tramite il responsabile del Settore Giovanile della Virtus Sanremese Gianni Brancatisano, ha omaggiato l’assessore allo sport Alessandro Sindoni con una maglia personalizzata celebrativa dell'evento che si è svolto a Sanremo nei giorni scorsi.

Mercoledì 13 maggio, infatti, presso i giardini pubblici del Sud-Est in corso Salvo D'Acquisto, l’AS Monaco, in collaborazione con la ASD Virtus Sanremese Calcio, ha fatto tappa a Sanremo con il Kids Tour.

Durante la giornata, bambini e i ragazzi si sono cimentati in giochi, sfide e attività sportive pensate per stimolare la passione calcistica, il senso dello spirito di squadra e della sana e costruttiva competizione.

L’atmosfera è stata resa ancora più festosa dalla possibilità di vincere numerosi premi, tra cui una maglia autografata da un giocatore dell’AS Monaco e inviti esclusivi per assistere ad una partita allo stadio Louis-II.

“Ringrazio l'AS Monaco e la Virtus Sanremese per questo gradito omaggio – dichiara l’assessore Sindoni - che suggella il successo di una giornata all'insegna dei valori più belli del calcio. Il Kids Tour ha portato a Sanremo l'eccellenza di un club storico come l'AS Monaco, offrendo ai nostri ragazzi un'esperienza indimenticabile. Grazie alla sinergia con la Virtus Sanremese, abbiamo dimostrato ancora una volta che Sanremo è città di sport e di opportunità per le nuove generazioni."