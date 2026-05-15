Sanremo, da lunedì 18 maggio i lavori di asfaltatura in via Lamarmora

Si terrà lunedì 18 e martedì 19 maggio, dopo la conclusione dei lavori di posa della fibra, il ripristino definitivo del manto stradale di via Lamarmora. L’intervento, che comporterà anche un divieto di sosta e fermata, riguarderà il tratto compreso tra l’intersezione con corso Cavallotti e il soggiorno militare.

I lavori, previsti dalle ore 8:30 alle 18:30, comporteranno in alcuni periodi la momentanea interruzione del traffico veicolare. Tale sospensione della circolazione avverrà durante l’asfaltatura dei tratti dove non sarà fisicamente possibile procedere su due corsie.

Si consiglia, ove possibile, di utilizzare strade alternative e gli altri svincoli per raggiungere l’Aurelia Bis.