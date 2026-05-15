Bambini e verdure: trucchi e consigli per fargliele amare

Nei precedenti articoli della rubrica C.I.B.O. abbiamo scritto più volte dell’importanza di introdurre più vegetali nella dieta. Molte volte però i nostri tentativi si scontrano con i gusti dei piccoli di casa. Scopriamo come far cambiare idea ai nostri bambini e trasformare i ‘no’ in ‘bis’.

Una delle richieste che mi vengono fatte più spesso è quella di indicare ricette, strategie e consigli per fare apprezzare ai bambini la frutta e la verdura. Premesso che , come sostengo da sempre, non esiste un metodo uguale per tutti, vediamo quali strategie e trucchi possiamo attuare.

La regola numero uno è di sicuro quella di non obbligare a mangiare la verdura, scatenare conflitti a tavola è sempre controproducente. Otterremo il risultato di un rifiuto ancora più ostinato.

Proviamo a cambiare prospettiva e magari chiediamoci se le verdure e le presentazioni proposte sono davvero appetibili agli occhi e al palato dei nostri bambini.

Mangiare con gli occhi prima che con la bocca

Non a caso ho nominato gli occhi: lo stimolo visivo che suscita la varietà di colori, di consistenze, di accostamenti e di forme scatenerà la naturale curiosità.

Possiamo provare a proporre insalate colorate, nelle quali accostare diversi tipi di verdure (lattughe, carote, finocchi, sedano, cavolo cappuccio bianco e viola) e magari anche qualche frutto (mele, arance, fragole, lamponi o mirtilli).

Il pinzimonio è sempre molto amato dai bambini, si possono presentare diversi tipi di verdure tagliate a spicchi e bastoncini lasciando libera scelta su cosa intingere nell’ olio.

Spesso amano di più le consistenze croccanti, quindi sarebbe bene prediligere stili di cottura che permettano di conservare consistenza e colore.

Anche le verdure al forno o gratinate sono molto apprezzate: possiamo utilizzare un singolo ortaggio o un mix che andremo a condire con sale, olio, erbe aromatiche e un po’ di pangrattato. Trasferite in teglia e cotte fino a doratura saranno irresistibili sia calde che fredde.

Le verdure… non solo contorno

Proporre le verdure all’inizio del pasto, quando si siedono affamati, è spesso una buona mossa e anche una pratica che favorisce l’appetito e la digestione.

Non cadiamo nell’errore di considerare la verdura un semplice contorno, inseriamola in tutte le portate. Per esempio possiamo condire una pasta con una crema di verdure diverse per ogni stagione: potrebbe essere un pesto di cavolo nero in autunno, di zucchine o piselli in primavera, di fagiolini e basilico in estate.

I bambini amano molto le vellutate, sono un piatto semplice da preparare che ci permette di giocare con i colori: sono molto apprezzate le vellutate di zucca, di carote, di piselli che possiamo rendere ancora più gustose se aggiungiamo dei crostini di pane.

Nascondi, trasforma, inventa…

Il pregio delle verdure è che possono essere trasformate in molti modi e inserite praticamente in qualsiasi preparazione.

Possiamo preparare polpette o burger utilizzando la fonte proteica che preferiamo alla quale aggiungere carote grattugiate, cipolle o porri tritati, fagiolini tagliuzzati.

Le crocchette di piselli e riso riscontrano sempre l’apprezzamento dei bimbi di tutte le età.

Usando la fantasia si possono creare infinite combinazioni e accostamenti seguendo le preferenze e i gusti della famiglia.

Anche i dolci possono includere, tra gli ingredienti, le verdure: un’idea potrebbe essere una torta di carote e nocciole per la merenda a casa o a scuola.

Le creme dolci preparate con zucca e mela o zucca e castagne o ancora con carote e mela sono dolci perfetti anche per i più piccoli e sostituiscono egregiamente i preparati di frutta pronti che troviamo in commercio.

Educare alla semplicità alimentare

L’ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di abituare i bambini ai gusti semplici. Se saranno abituati, fin dalla tener età, ad apprezzare il gusto dei cibi veri, poco trasformati e processati sarà più probabile che ameranno frutta e verdura naturalmente.

Coinvolgiamoli nella preparazione dei pasti, facciamo toccare, guardare e annusare i cibi. Se l’insalata l’avranno preparata loro lavando, affettando e mescolando, saranno poi certamente curiosi di assaggiare il risultato.

Se dopo aver attuato tutte le strategie non otterremo il successo sperato, niente panico! Riproviamo senza desistere, i gusti e le preferenze cambiano con il tempo, il cibo che non apprezzeranno nel momento presente potrebbe diventare il loro preferito poco tempo dopo.

Crema dolce di carote e terra al cacao

Oggi propongo un dolce semplice nel quale utilizzo le carote, una verdura versatile che grazie al suo gusto dolce, può essere utilizzata anche in pasticceria

200 gr di mela, 250 gr di carote pelate, 30 gr di mandorle pelate, 200 ml di bevanda vegetale di avena, un pizzico di cannella e uno di vaniglia, sale m.i., 1 limone

Taglia a fettine sottili la mela e a rondelle la carota, riunisci in un pentolino e aggiungi la bevanda di avena, le mandorle, le spezie e un pizzico di sale, copri e porta e ebollizione. Cuoci coperto e a fuoco lento fino a quando le carote saranno tenere (circa 30 minuti). Trasferisci nel boccale del frullatore a immersione e frulla fino a ottenere una crema liscia.

Per la terra al cacao: 20 gr di cacao amaro, 55 gr di farina tipo 2, 20 gr di mandorle ridotte in farina, 25 gr di sciroppo d’acero, 15 gr di olio di girasole, 15 gr di olio di cocco solido (o di burro), un pizzico di sale m.i.

Riunisci in una ciotola il cacao, le farine, e il sale, mescola e aggiungi lo sciroppo d’acero, l’olio di girasole, mescola per amalgmare poi aggiungi l’olio di cocco (o il burro) a pezzetti e impasta con le dita fino a che si sia sciolto completamente e si sia formata una frolla granulosa. Versa su una teglia ricoperta di cartaforno, compatta schiacciando leggermente e cuoci in forno già in temperatura a 180° per 15 minuti circa.

Servi la crema in bicchierini e decora con la terra al cacao ridotta i briciole grossolane.