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Attualità | 15 maggio 2026, 12:25

Ventimiglia, ricostruzione della passerella: in corso la realizzazione del guado sul Roja

Posizionati i tubi in cemento armato per il deflusso delle acque: il cantiere entra nel vivo con i lavori nel centro alveo del fiume

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la ricostruzione della nuova passerella sul fiume Roja a Ventimiglia. Nella giornata di oggi è in corso la realizzazione del guado provvisorio necessario a collegare la sponda destra e la sponda sinistra del fiume e a consentire la movimentazione dei mezzi all’interno del cantiere.

In particolare, gli operai sono impegnati nel posizionamento dei tubi in cemento armato che permetteranno il corretto deflusso delle acque durante le lavorazioni previste nell’alveo del Roja.

Si tratta di un intervento fondamentale per consentire l’imminente ampliamento del cantiere anche verso il centro cittadino e per dare avvio alle successive fasi operative dell’opera.

Le attività interesseranno infatti il centro alveo del fiume, dove saranno effettuate la bonifica bellica, la perizia archeologica e tutte le opere preparatorie necessarie alla realizzazione della pila centrale della nuova passerella.

Il cantiere, ormai entrato nella fase più operativa, rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più attesi dalla città e punta a restituire un collegamento strategico tra le due sponde del Roja.

Redazione

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