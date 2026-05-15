Bandiere Blu, non solo mare pulito: il valore strategico di un vessillo che pesa sull’economia del turismo

Non è soltanto una bandiera che sventola all’ingresso di una spiaggia. E non è nemmeno semplicemente un riconoscimento ambientale. Da anni la Bandiera Blu rappresenta uno degli strumenti più forti di posizionamento turistico dei territori costieri, un marchio capace di incidere sulle scelte dei viaggiatori e, di conseguenza, sull’economia locale. Dietro il vessillo assegnato dalla Foundation for Environmental Education non c’è infatti soltanto la qualità del mare. C’è un insieme di indicatori che raccontano un territorio: depurazione, servizi, mobilità sostenibile, sicurezza, accessibilità, gestione urbana, raccolta differenziata, qualità dell’accoglienza e attenzione ambientale. Elementi che, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati sempre più importanti nella costruzione dell’immagine turistica di una destinazione.

Ed è proprio qui che il tema assume una dimensione economica e strategica. Il turismo contemporaneo, infatti, è sempre meno legato alla sola bellezza paesaggistica e sempre più alla percezione complessiva della qualità di un luogo. Un mare limpido resta fondamentale, ma oggi il turista sceglie anche in base ai servizi, alla sostenibilità e alla fiducia che una località riesce a trasmettere. Un aspetto particolarmente rilevante per i mercati del Nord Europa, tradizionalmente molto sensibili a questi parametri. Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Scandinavia e, più in generale, gran parte del turismo dell’Europa settentrionale da anni guarda con grande attenzione ai riconoscimenti ambientali e agli standard qualitativi certificati. Per molte famiglie e per numerosi tour operator internazionali la presenza della Bandiera Blu non rappresenta un semplice dettaglio, ma un elemento che entra direttamente nei criteri di scelta della vacanza.

In territori come la Liguria, storicamente forti proprio sul mercato nord europeo, questo assume un peso ancora maggiore. E non è casuale che la regione continui a mantenere un ruolo di primo piano a livello nazionale, confermandosi anche nel 2026 la prima in Italia con 35 località premiate. Il contesto economico dell’estate che sta iniziando rende inoltre il tema ancora più significativo. La stagione turistica si apre infatti in uno scenario complesso, caratterizzato da guerre internazionali ancora aperte, tensioni geopolitiche, aumento dei costi energetici e rincari che negli ultimi anni hanno inciso sul potere di spesa delle famiglie europee. In situazioni di incertezza, il turista tende spesso a ridurre il rischio nelle proprie scelte, privilegiando destinazioni percepite come affidabili e consolidate.

Ed è proprio qui che certificazioni come la Bandiera Blu diventano uno strumento competitivo. Perché in un mercato in cui ogni euro speso viene valutato con maggiore attenzione, una località che comunica qualità certificata, servizi e sostenibilità parte con un vantaggio. In questo quadro assume un significato particolare anche il ritorno di Taggia tra le località Bandiera Blu del 2026. La riammissione di Arma di Taggia nell’elenco delle località premiate non rappresenta infatti soltanto un recupero simbolico dopo l’assenza dello scorso anno. Sul piano dell’immagine turistica significa tornare a sedersi a un tavolo nazionale e internazionale in cui il riconoscimento continua ad avere un valore importante nella percezione delle destinazioni costiere.

Per una località che vive fortemente di turismo balneare e che si prepara ad affrontare una stagione estiva in un quadro economico complesso, ritrovare quel vessillo significa recuperare anche un elemento di competitività e promozione territoriale. Perché il mare resta il primo biglietto da visita. Ma oggi, sempre di più, ciò che il turista acquista non è soltanto una spiaggia: è un’esperienza complessiva, fatta di servizi, qualità e fiducia. E quella Bandiera Blu, nel bene o nel male, continua a essere uno dei simboli che più di altri riesce a raccontarla.