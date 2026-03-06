Ventimiglia, torna “Lavoro Senza Confini”: imprese di Italia, Francia e Monaco incontrano i candidati

Ventimiglia si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Lavoro Senza Confini”, l’evento di recruiting dedicato all’incontro diretto tra imprese e candidati provenienti dall’area transfrontaliera tra Italia, Francia e Principato di Monaco. L’appuntamento è fissato per mercoledì prossim, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, al Centro per l’Impiego di Ventimiglia, in via Lamboglia 13. La giornata nasce come momento di scambio e collaborazione tra i territori di Ventimiglia, Mentone, Monaco e Nizza, realtà che da anni portano avanti una consolidata cooperazione nel campo del lavoro.

Durante l’evento i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui di selezione direttamente con i referenti delle aziende, attive in diversi settori produttivi tra cui edilizia, commercio, turismo e grande distribuzione organizzata. “L’evento nasce come giornata di scambio e condivisione tra i territori transfrontalieri”, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità occupazionali e rafforzare i rapporti tra le imprese delle diverse aree. Le aziende coinvolte provengono infatti dalla zona di Ventimiglia, dalla Francia e dal Principato di Monaco, mentre i candidati saranno affiancati dagli operatori dei Centri per l’Impiego e dai consulenti Eures, che offriranno supporto e orientamento durante tutta la giornata.

Per partecipare è necessario consultare le offerte di lavoro pubblicate sul portale FormazioneLavoro della Regione Liguria, contrassegnate dalla dicitura “Recruiting Day 11 marzo 2026”, e presentarsi al Centro per l’Impiego con un curriculum aggiornato, negli orari indicati in ciascun annuncio. “Lavoro Senza Confini” si conferma così un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in un contesto sempre più integrato tra i territori di confine.

