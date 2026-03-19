Nuova pista di atletica allo 'Zaccari', San Biagio della Cima ringrazia la Regione

Inaugurata la nuova pista di atletica allo 'Zaccari' a Camporosso. Al taglio del nastro erano presenti anche i consiglieri comunali di San Biagio della Cima Cristian Zanellati, Massimo Biancheri e Andrea Marino.

I rappresentanti del paese della val Verbone hanno colto l'occasione per ringraziare personalmente il vicepresidente della Regione Liguria e assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

"Abbiamo ringraziato l’assessore per l’impegno profuso a favore della nostra comunità e dei giovani sanbiagini che potranno così usufruire di una nuova e riqualificata struttura sportiva" - dicono i consiglieri comunali Cristian Zanellati, Massimo Biancheri e Andrea Marino - "Un ringraziamento che abbiamo esteso anche ai consiglieri regionali e ai sindaci dei comuni che gestiscono lo Zaccari".