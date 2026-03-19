 / Politica

Politica | 19 marzo 2026, 14:05

Nuova pista di atletica allo 'Zaccari', San Biagio della Cima ringrazia la Regione

I consiglieri comunali Cristian Zanellati, Massimo Biancheri e Andrea Marino mostrano gratitudine per l’impegno profuso a favore della comunità e dei giovani atleti

Nuova pista di atletica allo 'Zaccari', San Biagio della Cima ringrazia la Regione

Inaugurata la nuova pista di atletica allo 'Zaccari' a Camporosso. Al taglio del nastro erano presenti anche i consiglieri comunali di San Biagio della Cima Cristian Zanellati, Massimo Biancheri e Andrea Marino.

I rappresentanti del paese della val Verbone hanno colto l'occasione per ringraziare personalmente il vicepresidente della Regione Liguria e assessore regionale allo Sport  Simona Ferro.

"Abbiamo ringraziato l’assessore per l’impegno profuso a favore della nostra comunità e dei giovani sanbiagini che potranno così usufruire di una nuova e riqualificata struttura sportiva" - dicono i consiglieri comunali Cristian Zanellati, Massimo Biancheri e Andrea Marino - "Un ringraziamento che abbiamo esteso anche ai consiglieri regionali e ai sindaci dei comuni che gestiscono lo Zaccari".

News collegate:
 Camporosso, lavori conclusi: inaugurata la nuova pista di atletica allo 'Zaccari' (Foto e video) - 18-03-26 14:11

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium