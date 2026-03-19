SìAmo Camporosso: "Numeri civici incompleti, non possono esistere cittadini di serie A e di serie B"

"Dopo oltre un anno e mezzo dall’avvio della revisione della numerazione civica e tre mesi dalla nostra interpellanza, molte vie e frazioni del Comune risultano ancora senza numeri civici definitivi. Una situazione grave e inaccettabile" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "La numerazione civica non è un dettaglio burocratico: è uno strumento essenziale per la vita quotidiana dei cittadini. Senza numeri civici chiari e aggiornati si creano problemi concreti: il postino non riesce a consegnare la posta, i corrieri non trovano le abitazioni e, soprattutto, i mezzi di soccorso possono perdere tempo prezioso nel trovare un indirizzo".

"È assurdo che nel 2026 ci siano ancora famiglie costrette ogni volta a spiegare dove abitano perché il Comune non ha completato un servizio fondamentale" - afferma la minoranza - "Per questo abbiamo presentato una mozione consiliare urgente per chiedere il completamento immediato della numerazione civica su tutto il territorio comunale e un cronoprogramma con date certe. I cittadini di Camporosso non possono più aspettare. Se dovesse accadere qualcosa a causa di questi ritardi, le responsabilità politiche sarebbero chiare e pesanti. L’amministrazione deve smettere di rimandare e risolvere immediatamente questo problema, che riguarda sicurezza, servizi e rispetto verso tutti i cittadini".