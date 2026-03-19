PAC post 2027, la Liguria protagonista al convegno di Torino: Piana punta su competitività, multifunzionalità e tutela del territorio

L’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato oggi a Torino al convegno “Futura PAC – La PAC post 2027 alla prova dei fatti”, momento di confronto istituzionale dedicato al futuro della Politica Agricola Comune.



“La PAC post 2027 rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la competitività delle imprese agricole e dei territori, incentivare il reddito degli agricoltori e promuovere modelli di sviluppo sempre più sostenibili – ha dichiarato Piana –. In Liguria abbiamo scelto di valorizzare al meglio questi strumenti, puntando su multifunzionalità, tutela del paesaggio e promozione delle nostre eccellenze”. L’assessore ha evidenziato i risultati raggiunti dalla Liguria nella programmazione in corso, con una spesa che ha sfiorato il 100% (99,73%), collocando la regione al sesto posto a livello nazionale. Nell’ultimo anno sono stati investiti circa 35 milioni di euro nel pubblico e 36 milioni nel privato, destinati a interventi strategici per il territorio. Guardando alla nuova programmazione, Piana ha sottolineato come il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) già avviato preveda investimenti complessivi per circa 205 milioni di euro, destinati a interventi strutturali e ambientali.



“Investire nella multifunzionalità significa creare nuove opportunità di reddito, rendere più attrattive le aree rurali e contrastare lo spopolamento dell’entroterra – ha aggiunto –. In questo contesto, particolare attenzione è rivolta all’olivicoltura, settore simbolo della Liguria, attraverso risorse dedicate e interventi mirati”. Infine, l’assessore ha ribadito il valore strategico della PAC come leva fondamentale per accompagnare la transizione del comparto agricolo verso modelli più resilienti, innovativi e sostenibili, sottolineando l’importanza del confronto tra Regioni: “Momenti come quello di oggi sono essenziali per condividere buone pratiche e costruire politiche sempre più efficaci e vicine ai bisogni dei territori”.



“Un lavoro comune – ha concluso Piana – che deve continuare con determinazione per garantire futuro e competitività al sistema agricolo italiano ed europeo”.