Sanremo, festa dei dipendenti in congedo pensionistico al Casinò

Particolarmente significativa la festa per salutare i dipendenti della Casa da Gioco in congedo pensionistico nel 2024. È coincisa, infatti, oggi 17 aprile, con il momento dei saluti da parte del Consiglio di Amministrazione, che a fine mese concluderà il suo mandato

Il presidente e amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo e i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita hanno consegnato le medaglie ai dipendenti, che hanno terminato il loro iter lavorativo, ringraziandoli per l’attività svolta.

“Nel salutare i nostri dipendenti, che ci lasciano per il meritato riposo, voglio esprimere a loro e a tutta l’azienda i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso, che in questi anni ho sempre percepito costante. Il mio saluto si carica di affetto e di auguri non solo per l’imminente festività pasquale ma per la realizzazione delle aspirazioni di tutti. Si concluderà tra poco il mandato di questo consiglio, con cui ho condiviso tante responsabilità ed iniziative, che hanno coronato il nostro mandato, rese possibili dal senso di responsabilità di tutti i dipendenti. Anima questa azienda lo spirito di gruppo che ho sempre sostenuto in questi dieci anni che ho trascorso come Presidente e Amministratore Delegato, coesione che porterà sempre lontano questa splendida azienda.” Ha sottolineato il Presidente e Amministratore Delegato, dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita.

Le medaglie sono state consegnate, come è tradizione alla fine del mandato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti in concedo pensionistico: Luciano Di Leo, Antonio Manti, Daniela D’Ignazio, Tiziana Tesi e Monica Ferrari.