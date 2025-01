Nuovo codice della strada: a Sanremo un solo esito positivo all'alcol test nell'ultimo mese

Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento del codice della strada, tra gli automobilisti italiani si è diffusa una profonda attenzione per quelle che sono le modifiche effettuate.

Quella che maggiormente è stata argomento di dibattito, sia a livello pubblico che privato, ha riguardato il consumo degli alcolici alla guida, per cui il superamento della soglia di tolleranza dal 14 dicembre comporta anche la sospensione della patente di guida. Questo ha riguardato anche Sanremo dove, riferisce la polizia locale, si è notata in generale una netta riduzione dei casi di guida in stato di ebbrezza: nel corso dell'ultimo mese, infatti, il corpo ha riscontrato un solo caso di positività all'alcol test per una persona, a fronte di diversi controlli effettuati. E in generale, da parte degli automobilisti, continua la polizia locale, si nota un'attenzione decisamente maggiore a quello che è il consumo di bevande alcoliche, con un maggiore limitarsi anche quando si decide di uscire per una cena, così da non rischiare conseguenze.

Da un certo punto di vista quindi si può affermare che le modifiche alla norma abbiano portato il risultato desiderato, ovvero ridurre i casi di guida in stato di ebbrezza: un deterrente importante è sicuramente la sospensione della patente che è stata introdotta e che per molti sarebbe un problema eccessivamente gravoso da dover affrontare. E sicuramente ad aver influito è stata anche la campagna di comunicazione che c'è stata nel corso dei mesi, per informare sui cambiamenti che sarebbero di lì a poco arrivati. Ora sarà da capire se effettivamente i numeri continueranno a rimanere bassi o se, passata la prima fase, si ritornerà alle "abitudini" precedenti.

Con il nuovo codice della strada, è stato stabilito che qualora venga riscontrato in chi è alla guida un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8% scatterà la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, arrivando a un anno se si dovesse superare la soglia rimanendo entro l'1,5% e aumentando ulteriormente oltre questo livello. A queste sanzioni se ne aggiungono altre di carattere pecuniario, con cifre che sono state aumentate rispetto alle precedenti.