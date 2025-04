Nuovo scolmatore a Camporosso, venerdì 11 via Turistica chiusa al traffico

Venerdì 11 aprile alle ore 9:00 verrà chiusa al traffico a Camporosso via Turistica all’altezza del civico 3 (ingresso delle attività “Brico io” e “Unieuro”) per eseguire i lavori di posa del nuovo canale scolmatore del rio Pozzi. Lo comunica l’impresa Giuggia di Mondovi’.

La viabilità alternativa per oltrepassare il cantiere e dunque collegare Via Turistica con Via Braie e’ prevista percorrendo Via del Commercio.

L’opera idraulica che si dovrà eseguire è particolarmente complessa perché la sede della nuova condotta interferisce con tutti i sottoservizi della strada: acquedotto, elettrodotto, gasdotto, rete telefonica, condotta fognaria.

Si prevede pertanto che la strada debba rimanere chiusa al traffico per circa due mesi, tempo stimato con lavorazioni continue e senza imprevisti. L’opera risolverà definitivamente i problemi di allagamento che si generavano nell’area commerciale delle Braie.

"Auspichiamo che i disagi conseguenti al lavoro siano i minori possibili e che il tempi di esecuzione dell’opera possano ridursi rispetto a quelli stimati", dichiara la ditta.