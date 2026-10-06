Bordighera e Villefranche-sur-Mer, 70 anni di amicizia guardando al futuro: il mare che unisce

Bordighera si prepara a celebrare un legame che attraversa settant'anni di storia, cultura e amicizia. Domani Villa Regina Margherita ospiterà la giornata ufficiale dedicata al 70° anniversario del gemellaggio tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer, nato nel 1956 e cresciuto nel tempo ben oltre il semplice rapporto istituzionale. Un legame tra due comunità affacciate sullo stesso mare e accomunate da una forte identità mediterranea, dalla vocazione turistica e culturale e da una storia fatta di incontri e scambi. L'anniversario rappresenta così un momento importante per ricordare quanto costruito negli anni, ma anche per guardare al futuro. L'Amministrazione comunale ha infatti scelto di trasformare questa ricorrenza in una nuova occasione per rilanciare il rapporto con la città francese.

Il filo conduttore delle iniziative è quello del "mare che unisce", elemento naturale ma anche simbolico capace di avvicinare due territori appartenenti a Paesi diversi. La giornata istituzionale del 7 ottobre prenderà il via alle 10 con l'accoglienza della delegazione del Comune di Villefranche-sur-Mer, mentre alle 10.45 inizierà ufficialmente la cerimonia. Saranno eseguiti gli inni nazionali italiano e francese, affidati al coro della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. A seguire sono previsti gli interventi istituzionali dei rappresentanti delle due città e la conferma ufficiale del patto di gemellaggio. Un passaggio che vuole ribadire la volontà condivisa di proseguire e rafforzare un rapporto nato nel 1956 e arrivato oggi a un traguardo particolarmente significativo.

Un ruolo centrale sarà affidato anche alle nuove generazioni, chiamate a diventare protagoniste della nuova stagione del gemellaggio. Gli studenti delle scuole di Bordighera presenteranno infatti alcuni pensieri dedicati ai "70 anni di amicizia" tra le due città, consegnandoli simbolicamente ai due sindaci. La scelta guarda direttamente al futuro e alla necessità di fare in modo che il rapporto tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer non rimanga legato soltanto alla memoria di chi lo ha costruito. Scuole, ragazzi e giovani saranno sempre più coinvolti attraverso occasioni di incontro, scambio e conoscenza reciproca. L'obiettivo è mantenere vivi i valori di amicizia, pace e collaborazione europea che hanno accompagnato la nascita del patto settant'anni fa.

Alle 12.15 saranno quindi presentati i rappresentanti delle associazioni e delle realtà culturali di Bordighera. Anche questo passaggio assume un significato particolare nel percorso delineato dall'Amministrazione comunale, che punta a costruire rapporti sempre più diretti tra le comunità. Il gemellaggio dovrà infatti coinvolgere non soltanto le istituzioni, ma anche le realtà che animano quotidianamente i due territori. Associazioni, società sportive, scuole, operatori turistici ed economici e realtà culturali potranno diventare protagonisti di nuove collaborazioni. Una rete di relazioni che permetta di condividere esperienze, iniziative e progettualità. Il tutto con l'obiettivo di trasformare il rapporto tra le due città in una collaborazione concreta e continuativa durante tutto l'anno.

La cerimonia di Villa Regina Margherita si inserisce in un programma che ha già iniziato a dare concretezza alla nuova stagione del gemellaggio. Nel mese di settembre il mare è stato protagonista con il Trophée des Rivieras – Trofeo delle Riviere, la regata che ha collegato Capo Sant'Ampelio a Villefranche-sur-Mer. Un appuntamento sportivo seguito dal Concerto del Gemellaggio organizzato al porto di Bordighera, in un ideale percorso nel quale sport e musica hanno rappresentato due linguaggi capaci di superare confini e differenze. Sono proprio queste occasioni, insieme agli incontri istituzionali, a dare una dimensione più ampia al rapporto tra le due comunità. Un percorso destinato a proseguire anche nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti.

Il calendario prevede infatti ulteriori iniziative anche dopo la giornata del 7 ottobre. Dal 7 al 9 novembre sarà proposto un nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze dei territori, mentre nel marzo 2027 sarà Villefranche-sur-Mer a ospitare un ulteriore momento di incontro. Il programma arriverà quindi a uno dei suoi appuntamenti più simbolici il 15 e 16 maggio 2027, quando si svolgerà la regata di ritorno Villefranche-sur-Mer–Bordighera. Un viaggio in senso inverso rispetto a quello compiuto nel mese di settembre, destinato a rappresentare idealmente la reciprocità sulla quale le due città intendono costruire il futuro del loro rapporto. Un percorso nel quale il mare torna a essere il filo conduttore e il punto di incontro.

Cultura, sport, scuola, turismo, ambiente, associazionismo ed eccellenze locali diventano così parti di un progetto unico e condiviso, con l'obiettivo di dare al gemellaggio una dimensione stabile e contemporanea. L'intenzione è moltiplicare nel corso dell'anno le occasioni di incontro e collaborazione, creando collegamenti sempre più stretti tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer. Il settantesimo anniversario diventa quindi non soltanto una ricorrenza da celebrare, ma l'occasione per costruire nuove opportunità per entrambe le comunità. Dopo sette decenni, il rapporto nato nel 1956 può così trovare nuove forme e nuovi protagonisti, mantenendo saldo il legame costruito dalle generazioni precedenti.

Settant'anni dopo la firma del primo patto, il significato del gemellaggio resta dunque profondamente attuale. La giornata del 7 ottobre sarà certamente dedicata alla memoria e al riconoscimento di quanto realizzato dal 1956 a oggi, ma soprattutto rappresenterà un momento per guardare avanti. Il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e delle diverse realtà del territorio indica la volontà di trasformare una ricorrenza storica in un percorso destinato a continuare. Bordighera e Villefranche-sur-Mer tornano così a incontrarsi nel segno di una storia condivisa e di un futuro da costruire insieme. Perché il modo migliore per celebrare 70 anni di amicizia è fare in modo che quella storia possa continuare, con nuove generazioni e nuove occasioni di collaborazione.