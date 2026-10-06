XXXII Raduno nazionale dell’ANAI, gli Autieri d’Italia si ritrovano a Sestri Levante

La kermesse è stata presentata questa mattina in Sala Trasparenza di Regione Liguria alla presenza, tra gli altri, del Vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro, del Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e dell’Assessore agli Eventi Luca Bacherotti, del Tenente Generale Gerardo Restaino, Presidente dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI), del Brigadier Generale Daniele Durante, Direttore del Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Piacenza e del Cavalier Marcello Delfino, Presidente del Comitato Organizzatore, Presidente della Sezione ANAI di Genova, e Delegato Regionale dell’ANAI.

La tre giorni, patrocinata tra gli altri da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Sestri Levante e Automobile Club di Genova, porterà in città gli Autieri da tutta Italia e culminerà domenica 11 ottobre con la sfilata in viale Roma. Tra i momenti più attesi l’inaugurazione del Monumento agli Autieri in via Pilade Queirolo a Sestri Levante il sabato mattina.

«Accogliere il XXXII Raduno Nazionale dell'ANAI a Sestri Levante significa onorare le profonde radici del Corpo Automobilistico nella nostra Regione - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro - Questa manifestazione, intitolata “Le radici del Corpo Automobilistico in Liguria”, valorizza un legame indissolubile con la nostra terra, che ha visto nascere i primi passi del Servizio Automobilistico. Gli Autieri d’Italia non sono soltanto i custodi di una memoria storica e culturale inestimabile - che conta tra i suoi protagonisti figure simbolo come Sandro Pertini - ma rappresentano una risorsa viva per tutta la comunità. Con il loro costante impegno nella Protezione Civile, nelle scuole e nelle straordinarie iniziative di inclusione dedicate ai ragazzi più fragili, dimostrano ogni giorno come il ricordo e le tradizioni possano tradursi in altruismo, solidarietà e concreta cittadinanza attiva».

Dichiarano il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e l’Assessore agli Eventi Luca Bacherotti: «Sestri Levante è lieta di accogliere il Raduno nazionale degli Autieri d'Italia: tre giorni di conferenze, mostre, concerti ed esibizioni che porteranno in città associazioni e rappresentanti da tutta Italia. Ci aspettiamo una grande partecipazione e quello spirito di appartenenza e abnegazione che gli Autieri, come gli altri corpi militari, incarnano alla perfezione».

«L’incantevole Sestri Levante è stata scelta come sede del Raduno in quanto città a “misura d’uomo”, di straordinaria bellezza naturale e architettonica - precisa il Presidente dell’ANAI, Tenente Generale Gerardo Restaino - Peraltro a Sestri Levante è stata da subito creata, spontaneamente ed entusiasticamente, una sinergia con le Associazioni Culturali locali (es. “O Leûdo” e “Carpe Diem”) per cercare congiuntamente le radici culturali liguri della nostra Nazione e del Corpo Automobilistico. Illustri liguri sono stati Autieri, penso al già citato Presidente della Repubblica Sandro Pertini; il premio Nobel Eugenio Montale, il Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini per citarne tre. In conclusione il XXXII Raduno dell’ANAI sarà un evento inclusivo, con finalità alte e nobili, a cui si auspica prenda parte TUTTA la Comunità di Sestri Levante e quella Ligure. Fervent rotae fervent animi».

Ecco nel dettaglio gli eventi in programma:

Venerdì 9 ottobre | Alle 14 apre il posto tappa per i radunisti nella piazza davanti al Comune (in caso di maltempo nell'atrio). Alle 16 inaugura la mostra di pittura all'ex Convento dell'Annunziata, in via Portobello 19. Alle 18.30, a Palazzo Fascie Rossi (Sala Bo, corso Colombo 50), l'architetto Consuelo Mastelloni presenta il libro "Ruote in Movimento, Cuori in Azione". L'ingresso è libero.

Sabato 10 ottobre | Alle 9 il Capo dell'Arma dei Trasporti e Materiali e il presidente nazionale degli Autieri d'Italia salutano il sindaco. Alle 9.30 c'è lo svelamento del monumento. Alle 10 l'alzabandiera apre ufficialmente il "Villaggio Autieri" in piazza Matteotti, visitabile sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 10 alle 16, e poi l'annullo filatelico di Poste Italiane. Alle 11 la Banda dell'Arma dei Trasporti e Materiali si esibisce in concerto, sempre in piazza Matteotti. Alle 11.30 la Santa Messa in suffragio degli Autieri e di tutti i Caduti è nella Basilica di Santa Maria di Nazareth. Alle 15 gli assetti di Protezione Civile ANAI fanno una dimostrazione in piazza Matteotti. Alle 17, nella Sala Agave del Convento dell'Annunziata, lo storico Michele D'Andrea tiene la conferenza "L'Inno svelato" (ingresso libero).

Domenica 11 ottobre | Dalle 8 alle 9 arrivano le auto d'epoca (club vari, Scuderia Autieri Italia e altri) a Largo Rosa Oberti, dove alle 9 si radunano anche i partecipanti. Alle 10 la cerimonia in viale Roma prevede lo schieramento della Banda dell'Arma e del Reparto d'onore, delle sezioni ANAI e delle insegne delle altre associazioni d'arma, l'arrivo del Medagliere nazionale ANAI e dei gonfaloni, della Bandiera di Guerra dell'Arma, gli onori alla massima autorità e le allocuzioni. Alle 11.30 il deflusso e l'ammassamento a Largo Rosa Oberti. Alle 12 parte la sfilata lungo viale Roma, chiusa dal passaggio delle auto d'epoca e della Protezione Civile ANAI. Alle 13.30 il pranzo sociale, alle 16 l'ammaina bandiera.

Il raduno avrà il suo prologo giovedì 8 ottobre quando in Sala Bo di Palazzo Fascie alle 18.00 si terrà la conferenza “Dal volante del camion 18 BL alla guida della Repubblica” dedicata a Sandro Pertini ex presidente della Repubblica ed ex autiere.