Bordighera, al via i lavori in via Vittorio Emanuele II: cambia la viabilità (Foto)

Cambia la viabilità a Bordighera. Sono, infatti, iniziati, ieri, i lavori da parte di Rivieracqua sull'Aurelia, un intervento sulla condotta fognaria all'intersezione tra via Vittorio Emanuele II e via Roma.

Il tratto interessato dall'intervento è stato così chiuso al transito in entrambe le direzioni di marcia. E' stato, inoltre, istituito il senso unico in corso Italia con direzione mare-monte. Autobus e autocarri con peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate, provenienti dall'Aurelia e diretti verso via Vittorio Emanuele, sono stati deviati lungo via Pasteur, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa, piazza Valgoi e via Arziglia. Il traffico, in direzione Sanremo-Ventimiglia, è stato indirizzato lungo via Arziglia, corso Europa, via Piave, via Tumiati e via Romana. Per gli autobus e gli autocarri superiori a 35 quintali, all'intersezione con via Tumiati scatta, invece, l'obbligo di svolta a destra, con prosecuzione lungo via F. Rossi, piazza De Amicis e via Romana.

E' cambiato così anche il percorso delle linee degli autobus di Riviera Trasporti. Sono state predisporre fermate provvisorie lungo via Romana, che saranno operative fino alla conclusione dell'intervento. I bus sulla linea Ventimiglia-Sanremo-Taggia, in direzione levante, arrivati a Vallecrosia al Mare in località Ponte, transitano, infatti, da via Roma e proseguono lungo via Romana, per poi rientrare sul percorso ordinario nella zona precedente al porto di Bordighera, passando da piazza Valgoi. Gli autobus in direzione ponente, da Taggia e Sanremo verso Ventimiglia, arrivando a Bordighera dalla zona del porto transitano da piazza Valgoi, imboccano via Romana per poi tornare sul percorso prestabilito nella zona dei piani di Borghetto, passando da via Pasteur. Le corse urbane e per l'entroterra continuano a partire dalla stazione ferroviaria di Bordighera ma transitano lungo via Sant'Antonio, via Vittorio Emanuele, sulla S.S.1 Aurelia, in direzione ponente, corso Italia, corso Europa e via Regina Margherita, per tornare sulla stessa via Vittorio Emanuele in località Chiesa di Terrasanta e riprendere quindi il tragitto abituale.