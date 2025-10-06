Ospedaletti, 584 mila euro per le strade: cosa prevede il piano tra fondi regionali e risorse comunali

La manutenzione della viabilità è tornata al centro del dibattito politico e cittadino: nell’ultimo Consiglio comunale di fine agosto la maggioranza ha risposto a un’interpellanza sullo stato delle strade, illustrando risorse e cantieri in programma. Dal verbale emerge un quadro fatto di fondi regionali per l’annualità 2025 (294 mila euro) e di interventi comunali finanziati con 290 mila euro dall’avanzo di amministrazione. Alcune opere risultano già appaltate, altre «saranno avviate nelle prossime settimane».

Cosa coprono i 294 mila euro regionali. I finanziamenti della Regione sono destinati a un pacchetto di ripristini su via Baudi, via Martina Noce, via Pini Pelota, via Costa dei Pini e via delle Palme, per un importo complessivo di 294.000 euro. È il perimetro indicato dall’amministrazione per l’annualità 2025; senza questi fondi, ha precisato il Sindaco in aula, il Comune potrebbe intervenire solo su alcune tratte, in base alle disponibilità di bilancio.

Gli interventi a carico del Comune (290 mila euro). Sul fronte comunale, il verbale dettaglia gli interventi già inseriti a programma per 290.000 euro: messa in sicurezza del percorso pedonale di Punta Porrine (80.000 euro); recupero asfalto in via della Noria (22.000); messa in sicurezza della balaustra di corso Regina Margherita (46.000); sistemazione dei marciapiedi in via Martiri della Libertà e via dei Medici (58.000); recupero del sistema di gestione delle acque bianche in via Cavalieri di Malta (55.000); allargamento della strada delle Porrine con eliminazione di una vasca (32.000). Per queste opere «alcuni progetti sono già appaltati, altri saranno avviati nelle prossime settimane».

Competenze e perimetro degli interventi. In Consiglio è stata ribadita la ripartizione delle responsabilità: al Comune spettano le strade comunali; per le strade interpoderali di uso pubblico è richiesta la collaborazione dei privati; Provincia di Imperia e Anas restano competenti per le infrastrutture di rispettiva proprietà. La Regione Liguria interviene annualmente con bandi per manutenzioni straordinarie: tra i riferimenti, il finanziamento 2022 per il recupero della muratura di corso Regina Margherita e la partecipazione al bando 2025 con il pacchetto sopra descritto.

Il caso di via Padre Semeria. Un capitolo a parte riguarda via Padre Semeria, con focus sulle zone attorno ai condomini Le Serre e Gianni: la strada di accesso è privata ma di uso pubblico, dunque la manutenzione spetta ai proprietari. Il Comune ha comunque aperto alla possibilità di contributi straordinari, qualora compatibili con il bilancio e le priorità dell’amministrazione. In aggiunta, sui tratti manomessi dagli scavi della fibra ottica sono previsti interventi nei prossimi mesi per il ripristino del manto.

In conclusione. Tra fondi regionali (294 mila euro) e quote comunali (290 mila euro), Ospedaletti ha messo sul tavolo 584 mila euro per la viabilità. La strada ora è nella traduzione delle risorse in cantieri, con un monitoraggio puntuale su tempi e priorità e con l’attenzione alle competenze, soprattutto nei casi – come via Padre Semeria – in cui la natura privata di uso pubblico condiziona l’intervento municipale.