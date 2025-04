Congresso First Cisl Liguria: Fabrizio Mattioli confermato Segretario Responsabile

i è celebrato a Genova il terzo Congresso First Cisl della regione Liguria. Nell'ambito del Congresso, dal titolo "Intelligenza Artificiale e Democrazia Industriale", al quale hanno partecipato delegati provenienti da tutto il territorio ligure, è stato riconfermato Fabrizio Mattioli alla guida della federazione regionale di categoria. Ad affiancare il neo Segretario Regionale, Paola Garbarino e Lucia Migliavacca.



Matteo Muzio, in predicato di assumere anche ulteriori incarichi di livello nazionale, è stato eletto quale Responsabile di Genova Area Metropolitana per la categoria.



Confermati gli altri Responsabili Anna Maria Fortunato (La Spezia), Massimiliano Perona (Imperia) e Paola Garbarino (Savona).



Ai lavori congressuali hanno preso parte anche il Segretario Generale di First Cisl Riccardo Colombani ed il Segretario Regionale Cisl Luca Maestripieri.



"Il coraggio della partecipazione, insieme all'intelligenza umana e sociale, rappresentano la chiave di volta per affrontare con forza e convinzione le sfide che il futuro ci riserverà" sono le prime parole del neo Segretario eletto di First Cisl Liguria Fabrizio Mattioli.