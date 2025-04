Lavori Genova-Milano, Cerri (FI): “Attacco del PD privo di fondamento, Regione Liguria lavora con serietà”

“Quello di alcuni rappresentanti del Partito Democratico ligure sui lavori estivi nella tratta ferroviaria Genova-Milano, all’altezza di Bressana Bottarone, è un attacco che lascia senza parole per: pochezza, falsità e scarsa conoscenza dei fatti. Una critica senza alcun fine costruttivo, ma con il mero intento di buttarla in caciara e fare polemica su un tema delicato per il quale Regione Liguria, con il presidente Marco Bucci e con l’assessore Marco Scajola, sta lavorando da mesi insieme alle associazioni dei consumatori e ai comitati dei pendolari. Definire sul tema Scajola scaricabarile piuttosto che passacarte è quantomeno fantasioso, così come il fatto che un assessore della Regione Liguria possa stabilire le tempistiche di un cantiere in Regione Lombardia a suo piacimento”.

Si esprime così il consigliere regionale di Forza Italia Chiara Cerri nel rispondere a quanto sollevato dai consiglieri PD Davide Natale e Katia Piccardo. “Regione Liguria ha chiesto a Rfi e Trenitalia, a livello locale e nazionale, di contenere al minimo possibile i disagi per i lavori sulla Genova-Milano ed è in attesa di un piano definitivo dopo averne bocciato duramente un primo, ritenuto troppo disagevole per l’utenza – continua Cerri -. Se ne faccia una ragione il PD se a differenza loro che urlano e parlano a sproposito, l’amministrazione regionale continua a lavorare con serietà e senso di responsabilità per dare risposte concrete su questo e altri temi”.