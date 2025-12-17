'SiAmo Camporosso': "Numerazione civica ancora incompleta, persistono criticità in diverse aree del territorio comunale"

"Numerazione civica ancora incompleta". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SiAmo Camporosso” che ha depositato un'interpellanza che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, previsto il 22 dicembre, per chiedere chiarimenti "sullo stato di avanzamento e sui ritardi nella revisione e nel completamento della numerazione civica sull’intero territorio comunale".

"La numerazione civica è uno strumento essenziale per la corretta identificazione degli immobili, per l’efficienza dei servizi di emergenza, per il recapito postale e per l’aggiornamento delle banche dati comunali e catastali" - dice la minoranza - "A fronte di un progetto avviato da circa un anno e mezzo, gli interventi risultano, però, conclusi solo in alcune vie, mentre molte altre zone del Comune restano ancora prive di una numerazione definitiva".

"Persistono criticità in diverse aree del territorio comunale, tra cui via Braie e le sue traverse, via Piave, via Verdi e corso Vittorio Emanuele, oltre a numerose frazioni, dove la numerazione risulta incompleta, disomogenea o assente" - mettono in risalto i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "Una situazione che sta causando disagi concreti ai residenti, alle attività economiche, agli operatori postali e, in particolare, ai servizi di emergenza, che necessitano di riferimenti chiari e immediatamente individuabili per garantire interventi tempestivi".





Con l’interpellanza, i consiglieri comunali Morabito, Bertaina e Arsì chiedono, dunque, al Sindaco, alla Giunta comunale e all’Assessore competente: "le ragioni dei ritardi accumulati dall’avvio del progetto; se esista un cronoprogramma aggiornato e dettagliato per il completamento della numerazione civica in tutte le vie e frazioni; quali siano le priorità operative individuate per la prosecuzione dei lavori; se siano emerse criticità tecniche, organizzative o economiche che abbiano inciso sull’andamento degli interventi ed entro quali tempi certi l’Amministrazione intenda concludere definitivamente la numerazione civica su tutto il territorio comunale".



