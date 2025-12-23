Bordighera: ieri l'ingresso in comune, la Confesercenti accoglie con favore la nomina della triade prefettizia

Confesercenti esprime soddisfazione per la nomina della triade prefettizia che guiderà il Comune di Bordighera nel periodo che precede le prossime elezioni comunali, coordinata dal nuovo Commissario, la dottoressa Rosa Abussi. Secondo l’associazione di categoria, si tratta di una scelta che rappresenta una garanzia per la città: la fase commissariale sarà affidata a “mani sicure” e verrà gestita con grande attenzione, evitando rischi di stasi o blocchi dell’attività amministrativa.

La dottoressa Abussi, alta funzionaria dello Stato, viene descritta come una rappresentante delle istituzioni di alto profilo, dotata di grande preparazione ed esperienza, oltre a una profonda conoscenza del territorio e delle sue peculiarità. Da anni punto di riferimento per l’intera provincia, si è distinta per l’impegno nella tutela dei cittadini e nella promozione della legalità. Confesercenti è convinta che il nuovo Commissario saprà valorizzare questo incarico temporaneo attraverso scelte mirate e accurate, improntate a esperienza e rigore.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Abussi e ai suoi collaboratori, Confesercenti anticipa infine la propria piena disponibilità a una collaborazione concreta sulle tematiche di competenza dell’associazione, in particolare commercio, turismo e organizzazione di manifestazioni.