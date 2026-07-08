Sanremo, iniziato il ciclo di visite guidate gratuite in alcuni dei luoghi più caratteristici di Sanremo

Ha preso il via oggi la nuova stagione delle visite guidate gratuite, organizzate dall’Assessorato alla Cultura, alla scoperta del territorio sanremese. Sei le date in programma, che caratterizzeranno i mesi di luglio e agosto, in alcuni dei luoghi più interessanti e particolari della città.

“Si tratta di visite organizzate per far scoprire, a turisti e residenti, alcuni degli angoli più caratteristici del nostro territorio. Gli incontri sono stati infatti programmati in alcuni siti di interesse storico e architettonico, tra cui il centro storico, il porto, Santa Tecla e i palazzi della Belle Epoque” dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

Il primo appuntamento, che ha già riscosso una grande partecipazione di pubblico, ha riguardato i palazzi nobiliari di Sanremo. A guidare il percorso, con una spiegazione dei vari palazzi incontrati lungo il tragitto, è stato lo storico Marco Macchi. Il calendario proseguirà venerdì 10 luglio, con ritrovo alle ore 21 sotto il pino di piazza Colombo, con una serata dedicata alla “Sanremo di Italo Calvino”.

Intanto la prossima settimana inizierà anche il ciclo di visite gratuite “100 Primavere”. “Un viaggio attraverso le più importanti sculture di Vincenzo Pasquali in città, in occasione dei 100 anni della primavera di corso Imperatrice” spiega l’assessore Dedali. Il primo incontro sarà mercoledì 15 luglio, con ritrovo alle ore 9 presso l’ingresso del cimitero monumentale della Foce.

Tutte le visite sono gratuite fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 333/3787365 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13) oppure inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.