Sanremo, pacchi Amazon trovati in corso Garibaldi: la Polizia Locale rintraccia i destinatari e li riconsegna

Una serie di pacchi Amazon è stata rinvenuta nel pomeriggio di ieri in corso Garibaldi, a Sanremo, accanto alla chiesa degli Angeli, grazie alla segnalazione di alcuni passanti che, insospettiti dalla loro presenza, hanno allertato una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti sono intervenuti sul posto, recuperando i colli e verificando il loro stato. I pacchi risultavano perfettamente integri, elemento che, almeno in una prima fase, sembrerebbe escludere l'ipotesi di un furto. Più probabile, invece, che si sia trattato di una semplice dimenticanza nel corso delle operazioni di consegna.

Dopo il recupero, la Polizia Locale ha avviato gli accertamenti necessari per risalire ai destinatari, provvedendo a contattarli. «I pacchi erano integri», circostanza che ha consentito agli agenti di procedere rapidamente con le verifiche e l'identificazione dei legittimi proprietari. Già nella mattinata di oggi, i colli saranno riconsegnati ai rispettivi destinatari, mettendo così fine a un episodio che, fortunatamente, si è concluso senza conseguenze e con il recupero della merce destinata ai cittadini.