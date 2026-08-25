AIS Liguria, a Sanremo il corso per sommelier: a settembre l'open day gratuito

Con l'arrivo di settembre tornano anche in provincia di Imperia i corsi di qualificazione professionale per sommelier organizzati da AIS Liguria, con un appuntamento dedicato alla presentazione del percorso e alla possibilità di conoscere più da vicino contenuti e modalità delle lezioni. Per la delegazione di Imperia, il corso di primo livello prenderà il via lunedì 28 settembre alle 20.30 all'Hotel Nazionale Best Western di Sanremo, dove si terrà anche l'open day di presentazione. L'incontro sarà a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Il percorso proseguirà poi con le lezioni in orario serale fino al 3 dicembre 2026. Per informazioni è possibile contattare il numero 3478050740.

Il corso rappresenta il primo passo nel percorso di formazione proposto dall'Associazione Italiana Sommelier e affronta le principali competenze alla base della professione. Tra gli argomenti previsti ci sono viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, con un programma pensato per fornire una preparazione completa sul mondo del vino. Si partirà dalle nozioni fondamentali, come la corretta temperatura di servizio, per arrivare anche agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione della cantina. Un percorso rivolto sia a chi vuole approfondire una passione sia a chi guarda alla formazione come a una possibile opportunità professionale.

"La formazione e l'aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell'associazione – afferma il presidente di AIS Liguria Marco Rezzano –, ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura." Il corso di primo livello, sottolinea l'associazione, permette infatti di acquisire quelle nozioni che costituiscono le basi della professionalità del sommelier. Una preparazione che può trovare applicazione anche nel comparto dell'accoglienza e della ristorazione, particolarmente importante per il territorio ligure e per una provincia come quella di Imperia, dove turismo ed enogastronomia rappresentano settori centrali.

"Nelle strutture ricettive liguri c'è sempre bisogno di personale qualificato – continua Rezzano –, il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un'opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura." Proprio ai più giovani e agli operatori già attivi nel comparto sono dedicate alcune agevolazioni previste per l'iscrizione: gli under 30 avranno uno sconto del 15%, mentre per i professionisti del settore è previsto uno sconto del 10%. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito www.aisliguria.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere anche a comunicazione@aisliguria.it. L'open day del 28 settembre sarà quindi l'occasione per conoscere il percorso prima dell'avvio delle lezioni.