Valle Argentina: Triora candida il Gatto di "Grand Pardon" agli European Heritage Awards 2027

Il Comune di Triora scende in campo per sostenere la candidatura del progetto monumentale "Grand Pardon" (Il Gatto di Triora) agli "European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2027", prestigioso riconoscimento internazionale promosso dalla Commissione Europea. La Giunta comunale ha infatti approvato, con la deliberazione numero 89 del 13 agosto, un atto di indirizzo politico-amministrativo favorevole all'iniziativa. La candidatura è stata proposta dalla Dott.ssa Svetlana Lin, ideatrice del progetto culturale legato all'opera. Il monumento, realizzato dalla scultrice Elena Rede, è stato inaugurato ufficialmente nel borgo di Triora nel giugno del 2023. Un'opera che, nelle intenzioni dei promotori, mette in relazione la memoria e l'identità del paese con una sensibilità contemporanea di respiro europeo.

La candidatura si inserisce nella categoria "Citizens' Engagement & Awareness-raising", dedicata al coinvolgimento dei cittadini e alle iniziative di sensibilizzazione. Secondo quanto evidenziato dalla Giunta, il progetto unisce infatti la storia locale ai moderni valori europei legati alla tutela di tutti gli esseri viventi. Un connubio che punta a trasformare il simbolo del Gatto di Triora in un elemento di promozione culturale capace di andare oltre i confini del borgo. Per l'Amministrazione comunale, la partecipazione al premio rappresenta inoltre un'opportunità per dare visibilità internazionale a Triora, valorizzandone il patrimonio storico e culturale. La candidatura potrebbe contribuire anche alla promozione del turismo culturale, portando il nome del paese dell'entroterra imperiese all'attenzione di una platea europea.

La tempistica è particolarmente serrata: le iscrizioni agli European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2027 sono infatti aperte e la scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 7 settembre 2026. Proprio l'imminenza del termine ha portato la Giunta a dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, con una seconda votazione unanime. L'obiettivo è consentire di completare nei tempi previsti tutti gli adempimenti necessari per accompagnare la candidatura. L'Amministrazione ha ritenuto meritevole di sostegno l'iniziativa anche perché gli oneri relativi alla parte burocratica, alla traduzione e alla compilazione della documentazione saranno interamente sostenuti dai proponenti, senza costi diretti a carico del bilancio comunale.

Il Comune farà quindi la propria parte attraverso un sostegno di carattere istituzionale. La Giunta ha infatti autorizzato il sindaco Massimo Di Fazio a firmare e inviare una lettera ufficiale di supporto e accompagnamento, che sarà allegata alla documentazione della candidatura. Un passaggio formale, ma significativo, con il quale l'Amministrazione intende mettere a disposizione il proprio riconoscimento istituzionale al progetto.

Il "Gatto di Triora" si prepara dunque a misurarsi con una competizione di respiro europeo, portando con sé una storia profondamente legata all'identità del borgo. L'Amministrazione comunale punta a valorizzare il progetto come esempio di memoria, partecipazione e sensibilizzazione, trasformando un'opera installata nel paese in uno strumento di promozione culturale internazionale. Ora saranno i promotori a completare la candidatura entro la scadenza del 7 settembre, con il Comune pronto ad accompagnare formalmente l'iniziativa. Per Triora si apre così una nuova occasione per far conoscere il proprio patrimonio e la propria storia oltre i confini della Liguria, affidando al simbolo del Gatto il compito di rappresentare il borgo anche sul palcoscenico europeo.