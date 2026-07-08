Sicurezza, in arrivo settanta nuovi agenti della Polizia di Stato in Liguria: sette saranno destinati alla Questura di Imperia

Il Ministero dell'Interno ha disposto un piano di potenziamento degli organici della Polizia di Stato che prevede l'assegnazione di complessivi 70 nuovi agenti sul territorio della regione Liguria. L'operazione mira a garantire un rafforzamento significativo della presenza dello Stato e a rendere ancora più capillare ed efficace l'attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda la nostra provincia, la Questura di Imperia beneficerà direttamente di questo provvedimento con l'arrivo di 7 nuovi agenti di Polizia, che andranno a rinforzare il presidio locale. L'arrivo di queste nuove forze per la provincia di Imperia e per l'intera Liguria è stato accolto con grande soddisfazione dall'assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, il quale ha sottolineato come questo incremento rappresenti una risposta concreta alle esigenze di sicurezza manifestate dal territorio. Ripamonti ha espresso un sentito ringraziamento al sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nell'accogliere le istanze della Regione, promosse attraverso una costante interlocuzione e una nota ufficiale incentrata proprio sulla carenza di organico.

L'assessore ha infine ricordato il legame e la vicinanza del sottosegretario Molteni al territorio ligure, già emersi in occasione della sua partecipazione ai primi Stati Generali della Polizia Locale svoltisi a Savona lo scorso dicembre, estendendo i ringraziamenti al ministro Matteo Piantedosi per la proficua collaborazione istituzionale avviata.