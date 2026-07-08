Ventimiglia accelera sulla mobilità elettrica: via libera al protocollo con FastWay per nuove colonnine di ricarica

Un nuovo passo verso la mobilità sostenibile. La Giunta comunale ha approvato il protocollo d'intesa con FastWay Spa, società beneficiaria dei finanziamenti del PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio cittadino.

L'accordo consentirà alla società di progettare, installare e gestire stazioni di ricarica Fast e Ultra-Fast in corrente continua, con l'obiettivo di potenziare i servizi dedicati alla mobilità elettrica e favorire la transizione ecologica. Il primo sito individuato è quello della Passeggiata Cavallotti, dove potranno essere installate fino a due infrastrutture di ricarica, compatibilmente con la disponibilità di potenza della rete elettrica. Il protocollo, tuttavia, lascia aperta la possibilità di individuare ulteriori aree sul territorio comunale in base allo sviluppo della domanda e alle verifiche tecniche.

L'investimento sarà interamente sostenuto da FastWay, che si occuperà della progettazione, dell'installazione, della manutenzione e della gestione delle colonnine, alimentate con energia proveniente da fonti rinnovabili certificate. Alla società spetteranno anche gli oneri per la realizzazione della segnaletica e per il pagamento del Canone Unico relativo all'occupazione del suolo pubblico.

Dal canto suo, il Comune collaborerà nell'individuazione delle aree, nel rilascio delle autorizzazioni e nella predisposizione degli stalli riservati ai veicoli elettrici in ricarica, prevedendo il divieto di sosta per i mezzi che non utilizzano il servizio. L'intesa prevede inoltre che le infrastrutture siano monitorate e gestite da remoto attraverso sistemi digitali in grado di garantire continuità del servizio e interoperabilità con gli utenti.

La Giunta sottolinea come "Lo sviluppo della mobilità elettrica rappresenti un obiettivo strategico per la tutela ambientale, la sostenibilità urbana e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, evidenziando il ruolo delle nuove infrastrutture nella riduzione delle emissioni inquinanti e della dipendenza dai combustibili fossili".

Il protocollo avrà una durata collegata alle concessioni di occupazione del suolo pubblico, fissate in 15 anni per ciascuna infrastruttura, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni. Resta inoltre espressamente previsto che l'accordo non abbia carattere di esclusiva, consentendo al Comune di valutare in futuro ulteriori progetti analoghi con altri operatori del settore.